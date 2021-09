Project EVE : la reconquête de la Terre face aux NA:tifs

Une ambiance unique qui se démarquera des autres mondes post-apocalyptiques.

Eve, la survivante d’une brigade de parachutistes déployée depuis la Colonie, est désormais l’unique espoir de l’humanité pour reconquérir la Terre après la perte d’une guerre contre les NA:tifs. Pour éliminer de puissants ennemis à l’origine du chaos et se rapprocher du secret qui se cache derrière ce nouveau monde, elle devra souvent collaborer avec des alliés. Pour une immersion totale, le retour haptique de la manette sans fil DualSense et les capacités next-gen de la PS5 seront exploités dans Project EVE.

Kim Hyung Tae, directeur du studio Shift Up, explique le gameplay de Project EVE qui s’inspire de God of War et NieR Automata : “Que ce soit l’attaque, la défense ou les esquives, le système de combat du jeu est mûrement réfléchi, tout en restant fluide et exaltant. Le seul moyen de survivre est de comprendre la façon dont les ennemis attaquent pour contrer au bon moment. Assénez plusieurs combos à votre ennemi après avoir paré et esquivé ses attaques. L’élimination des ennemis se transforme en démonstration de force spectaculaire et jouissante (…) Pourfendre les ennemis avec style ne sera pas le seul talent d’Eve. Tirez avantage du terrain en escaladant les murs, en réalisant des glissades, en vous balançant à des cordes, et bien plus encore. Tandis que vous vous frayez un chemin dans cet environnement à l’aide de diverses actions, essayez d’explorer le monde entier à la recherche de trésors secrets ! Au fil du jeu, Eve gagnera en puissance en obtenant de nouvelles compétences et de nouveaux objets. Remplissez la jauge bêta (JB) en parant les coups ennemis ou en les évitant. Ensuite, utilisez la JB pour perforer les super armures, réaliser des balayages, interrompre les combos ennemis, et bien d’autres possibilités. Eve possède également une jauge de burst qui se remplit après plusieurs parades et combos successifs, à consommer pour s’octroyer des bonus et réaliser de puissantes attaques. Vous aurez également l’occasion de trouver différents costumes pour Eve au cours du jeu.”

Un trailer pour Project EVE

Annoncé en 2019 comme un titre multiplateforme, Project EVE sera exclusivement disponible sur PS5. Aucune date de sortie n’a été dévoilée pour le moment.