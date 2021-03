Project Cars Go : un jeu de course sur mobile accessible sur iOS et Android

Fruit de la collaboration entre Slightly Mad Studios et Gamevil, Project Cars Go se présente comme l'expérience ultime du jeu de course automobile sur les smartphones.

Project Cars Go propose un gameplay innovant à un doigt, des graphismes AAA et un sound design réaliste pour immerger les joueurs dans des courses à Brands Hatch, Autodromo Nazionale Monza, WeatherTech Raceway ou encore Laguna Seca avec pas moins de 51 modèles réels de voitures sous licence (des bolides historiques aux concept-cars futuristes à collectionner). Si le mode World Tour permettra de voyager dans des lieux emblématiques, les épreuves de Contre-la-montre et les épreuves quotidiennes permettront d’affronter des pilotes venus du monde entier. Enfin, pour imposer son style aux autres, il sera possible de personnaliser et tuner chaque voiture avec plusieurs outils de customisation (peintures, autocollants, pièces détachées, améliorations de performance).

“Nous avons, dès le départ, construit Project Cars Go comme une toute nouvelle expérience de course sur mobile. Le jeu est accessible et agréable à jouer. Il permet à tous les joueurs de profiter du frisson incomparable de la compétition, quel que soit leur niveau de jeu“, déclare Kyu Lee, président de Gamevil. “Nous sommes particulièrement heureux de lancer ce jeu en partenariat avec les experts du jeu de course Slightly Mad Studios. Nous sommes impatients d’accompagner le suivi du jeu avec des événements fun, de nouvelles voitures, des options de personnalisation poussées et de nouvelles manières d’approcher la compétition pour les années à venir.”

Project Cars Go est disponible en free-to-play sur l’App Store (iOS) d’Apple et le Play Store (Android) de Google.