Project Cars 3 : une date de sortie précise pour la simulation automobile

Le dernier opus de la célèbre franchise Project Cars sera sur la ligne de départ dès la fin du mois d'août de cette année.

Après un vague courant été 2020 et un trailer en 4K, Slightly Mad Studios annonce que Project Cars 3 sortira officiellement le 28 août prochain sur PS4, Xbox One et PC : “Cette nouvelle édition proposera aux fans de sport automobile de vivre leur ultime expérience de course grâce à un jeu proposant le plus grand parc automobile de l’histoire de la franchise, de nouveaux circuits, dont le Grand Prix du Brésil, Interlagos et les routes de Toscane, ainsi qu’un mode carrière complet et passionnant qui fera passer les joueurs du statut de joueurs du dimanche à légende de la course. La franchise comporte également de nombreuses améliorations, des options de personnalisation des voitures et des pilotes. L’accessibilité a été améliorée pour accueillir les nouveaux venus dans le monde passionnant des courses automobiles.”

Project Cars 3, l’expérience ultime de la licence

Avec plus de 200 voitures de route ou de course des plus grandes marques mondiales, plus de 140 circuits internationaux avec des cycles de 24 heures et des courses par tous les temps et en toutes saisons, le nouveau Project Cars améliore drastiquement sa formule. En prime, un mode carrière totalement revu permettra aux fans de posséder une écurie de voitures exclusives : “Les pilotes devront disputer des courses pour améliorer leurs voitures avec d’authentiques pièces d’équipement, modifiant ainsi de façon réaliste leur maniabilité, leur comportement et leur puissance pour atteindre les sommets du monde de la course. Les joueurs pourront également accéder à des options de personnalisation pour leur écurie de voitures (roues, pneus, kits de carrosserie, jantes) ainsi que de nombreux éléments pour personnaliser leur propre avatar.”

Project Cars 3 est l’épisode le plus authentique et accessible de l’histoire de la franchise, le but étant de répondre aux besoins de tous les joueurs, quel que soit leur niveau.