Project Cars 3 sortira cet été sur PS4, Xbox One et PC

Slightly Mad Studios officialise l'arrivée du troisième opus de la licence Project Cars pour cette année avec un trailer en 4K.

Annoncé en 2018, Project Cars 3 est prêt à sortir dans le courant de l’été sur les consoles de génération actuelle ainsi que la master race avec l’aide de l’éditeur Bandai Namco. A priori pas prêt pour la next-gen, ce nouvel épisode devrait pousser le mode carrière à un stade encore plus avancé que les deux premiers jeux de la simulation du studio Slightly Mad Studios, la filiale de Codemasters : “Préparez-vous pour votre voyage en tant que conducteur ultime. Possédez, améliorez et personnalisez des centaines de voitures de route et de course de marque d’élite. Personnalisez votre personnage de héros de course. Et ensuite, faites la course pour passer du statut de guerrier du week-end à celui de légende de la course automobile dans des lieux magnifiques du monde entier.”

En plus de mettre l’accent sur la sensation de vitesse viscérale, des effets de collision intenses et réalistes et une IA améliorée, Project Cars 3 se présente comme l’épisode le plus authentique et accessible de l’histoire de la franchise : “Une maniabilité plus précise que jamais, une assistance évolutive et une toute nouvelle expérience utilisateur permettront à tous de vivre pleinement leur expérience de jeu.”

Le trailer d’annonce de Project Cars 3

“Cela a été un sacré voyage de voir la franchise Projet Cars se développer au cours des cinq dernières années et nous sommes ravis de pouvoir enfin lever le voile sur le Project Cars 3“, a déclaré Ian Bell, fondateur et PDG de Slightly Mad Studios. “Alors que le réalisme et l’authenticité restent au cœur de la franchise, nous avons ajouté une foule de nouvelles options pour faire en sorte que Project Cars 3 soit également le jeu le plus accessible de l’histoire de la franchise. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes pour montrer notre nouveau jeu Project CARS aux fans de la franchise et à ceux qui sont prêts à vivre l’expérience de la course à son meilleur.”

“Nous sommes ravis de pouvoir présenter le dernier titre de notre partenariat avec Slightly Mad Studios“, a déclaré Hervé Hoerdt, vice-président senior du marketing, contenu numérique chez Bandai Namco. “Project Cars 3 offre une expérience renouvelée qui s’adresse à la fois aux nouveaux venus et aux fans, avec une approche de conduite entièrement personnalisable et authentique ainsi qu’un tout nouveau mode de carrière.“