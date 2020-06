Project Athia : Luminous Productions s’est entouré de Gary Whitta pour le scénario

Dévoilée lors de l’événement PS5 – The Future of Gaming, Project Athia (nom provisoire) est une production bien mystérieuse qui devrait reprendre la direction artistique et le gameplay de Final Fantasy 15, mais en améliorant et en sublimant le tout. Il se pourrait que le jeu se base sur la démo technique Agni’s Philosophy. Côté scénario, l’équipe de Luminous Productions a mis la main sur Gary Whitta, ancien rédacteur en chef de la version américaine de PC Gamer qui s’est occupé de l’écriture de plusieurs séries télévisées, jeux vidéo, romans et même films : “Très fier de révéler que j’ai dirigé une équipe de choc qui a contribué à créer cet immense nouvel univers pour Square Enix. J’ai hâte que vous en appreniez plus. Restez à l’écoute.”

Really proud to reveal that I led a crack team of A-list writers from the worlds of film, tv, games, and fantasy literature who helped create this immense new universe for @SquareEnix. Can't wait for you to see and learn more. Stay tuned. #ProjectAthia https://t.co/tR1ObQEjGE

— Gary Whitta (@garywhitta) June 11, 2020