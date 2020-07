Project Athia de Square Enix est un ambitieux AAA en monde ouvert

En cours de développement chez Luminous Productions, Project Athia reposera sur un open-world.

Dans une interview accordée au magazine économique japonais Weekly Tokyo Keizai Plus, le président de l’éditeur japonais Square Enix, qui n’est autre que Yosuke Matsuda, a révélé le genre de jeu que sera la première création du studio Luminous Productions qui a été mis en avant lors de la conférence PS5 – The Future of Gaming : “Project Athia (titre temporaire), qui sera lancé sur la prochaine console de Sony, est un jeu en monde ouvert dans lequel les utilisateurs peuvent se déplacer librement. La PS5 améliore drastiquement les technologies vidéo, comme l’implémentation du Ray Tracing. C’est pratiquement identique à ce que nous voyons habituellement sur PC. En utilisant ces techniques spéciales, nous sommes capables de créer de l’imagerie de précision. Nous comptons toujours développer des jeux équilibrés, adaptés aux qualités de chaque plateforme, y compris des jeux mobiles et reposant sur le cloud, mais nous ne cesserons jamais de développer pour les plateformes haut de gamme comme la PS5. Car celles-ci sont équipées des meilleures technologies.”

Un trailer de Project Athia sur PS5

Si Project Athia sera disponible en exclusivité temporaire sur la nouvelle PlayStation de Sony, une version PC est également prévue. Square Enix n’a officiellement rien dit concernant une arrivée du jeu sur la Xbox Series X de Microsoft.