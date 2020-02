Project A : le FPS de Riot Games s’inspire de Counter-Strike, Overwatch et Apex Legends

Riot Games veut s'imposer sur le marché du FPS avec un jeu de tir tactique qui mêlera plusieurs fonctionnalités issues de différents titres populaires.

Dévoilé durant les dix ans de la licence League of Legends, Project A du studio américain Riot Games s’est laissé approcher ces dernières semaines par des influenceurs, des créateurs de contenus ou encore des joueurs professionnels et des casters eSport afin que les développeurs puissent avoir des avis précis et constructifs pour améliorer cette nouvelle création. Les retours des participants aux sessions privés sont presque unanimes, Project A est comparé à Counter-Strike, Overwatch et Apex Legends pour plusieurs raisons :

Deux équipes de cinq joueurs doivent poser une bombe ou défendre une zone sur plusieurs manches, principe de l’attaque-défense

Tuer des adversaires et gagner des manches permet aux équipes d’amasser de l’argent pour acheter de meilleures armes et équipements à chaque début de partie

Un tir à la tête peut se transformer en une élimination directe (arme puissante en possession)

Des personnages avec des capacités uniques, les mouvements spéciaux peuvent être achetés au début de chaque manche

Les capacités spéciales ne devraient pas être un élément essentiel du jeu

Les classes et les capacités des héros seraient principalement là pour accentuer l’aspect stratégique

Adrien “ZeratoR” Nougaret, l’une des figures du streaming, et un des invités de l’événement, déclare d’ailleurs : “Pour moi, le jeu est beaucoup plus orienté pour le joueur de CS que pour le joueur de Fortnite ou Overwatch (…) C’est franchement comme du CS niveau gameplay. 5 contre 5, tu ne respawns pas tant que le round n’est pas fini, tu dois poser ou désamorcer la bombe… Sur la map qu’on a testé, il n’y avait pas A et B en bombe site, mais A, B et C. Cela forçait les CT à jouer non pas en 3-2 mais en 1-2-2 par exemple (…) Le time to kill est très comparable à CS, il y a des armes qui vont tuer en une balle (…) Le feeling des armes était vraiment comme CS, mais tout le reste est différent (…) Quelqu’un qui n’utilise pas du tout les pouvoirs, mais vise mieux que l’autre aura l’avantage. Par contre, en équipe de 5 contre 5, quand on a joué contre une équipe de Rioters, on visait tous mieux qu’eux, mais parce qu’ils connaissaient mieux la map et les sorts, ils nous ont atomisé.”

Une bêta de Project A pourrait avoir lieu en mars

A en croire Depor Play qui aurait discuté avec Juan José Moreno, responsable communication de Riot Games en Amérique Latine, au sujet de Project A, une bêta devrait arriver d’ici le mois prochain : “Il nous a dit qu’ils prévoyaient de lancer la première bêta de Project A en mars (peut-être le 3). On rappelle que le 2, il y a un autre NDA pour ceux qui ont pu essayer le jeu.”

Project A en vidéo