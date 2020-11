Project 007 : une nouvelle adaptation vidéoludique sur les origines de James Bond

IO Interactive annonce le développement d'un nouveau jeu vidéo James Bond avec une version améliorée du moteur graphique Glacier Engine pour les consoles next-gen.

Développé et édité en indépendant, le James Bond des danois d’IO Interactive propose une histoire totalement originale. En effet, les joueurs vont pouvoir entrer dans la peau du célèbre agent secret lors de l’obtention de son statut 00. Il s’agira ainsi d’un premier récit sur ses origines. Les créateurs de la licence Hitman recrutent actuellement des talents d’élite du monde entier pour renforcer l’équipe de développement qui est en charge de Project 007 (nom provisoire). L’objectif est clairement de redorer le blason de l’oeuvre de feu Ian Fleming dans le monde des jeux vidéo surtout après les échecs de Blood Stone 007 (Bizarre Creations) et 007 Legends (Eurocom) chez l’éditeur Activision.

Un teaser pour Project 007

“Il est vrai que de temps en temps, les étoiles s’alignent dans notre industrie“, a déclaré Hakan Abrak, PDG d’IO Interactive. “Créer un jeu James Bond original est une entreprise monumentale et je crois sincèrement qu’IO Interactive, en travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires créatifs (EON Productions, Delphi et MGM), peut offrir quelque chose d’extrêmement spécial aux joueurs et aux communautés. Notre équipe passionnée est impatiente de libérer sa créativité dans l’univers iconique de James Bond et de créer le jeu le plus ambitieux de l’histoire de notre studio.”

Robert Marick, vice-président exécutif de MGM chargé des produits de consommation et des expériences au niveau mondial, a ajouté : “James Bond a un héritage important dans le domaine des jeux vidéo, avec certains des jeux les plus emblématiques de tous les temps basés sur le personnage. En collaboration avec nos partenaires d’EON Productions, Delphi et l’équipe talentueuse d’IO Interactive, nous prévoyons de donner une nouvelle dimension à cette franchise légendaire aux joueurs et aux fans de James Bond du monde entier. IO Interactive est passé maître dans l’art de créer des mondes vivants et respirants de narration immersive.“