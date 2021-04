Project 007 : les intentions et inspirations d’IO Interactive

IO Interactive va créer son propre James Bond avec Project 007 sur consoles et PC.

Pour la nouvelle adaptation vidéoludique de James Bond, le studio danois IO Interactive n’utilisera pas de la motion-capture avec un acteur qui a incarné 007 dans le passé car le but n’est pas de se baser sur les films ou les romans : “Il est important de préciser que la création d’un jeu sous licence est une nouveauté pour nous. A ce jour, nous n’avons réalisé que nos propres propriétés intellectuelles n’est-ce pas ? Nous avons créé ces personnages… nous-mêmes, à partir de rien. Donc, je pense que pour que nous embrassions vraiment cela pleinement, et vraiment, comme je l’ai dit avant, nous n’aimons pas travailler ‘mécaniquement’. Ce n’est pas seulement parce que c’est une grosse IP, ou un jeu sous licence, et commercialement c’est intéressant…. Cela ne signifie rien pour nous. Nous avons pris beaucoup de risques non commerciaux auparavant. Donc, pour nous, il s’agit de… nous devons le ressentir, au plus profond de nous. La passion doit être là, donc il était très important pour nous que ce ne soit pas une adaptation cinématographique. Ce n’est donc pas un jeu sur… un film spécifique, dont l’histoire a déjà été racontée.”

The upcoming James Bond Game is an original story that will draw from the franchise's entire history. https://t.co/p0frMMYRPw pic.twitter.com/3DBSye1qn7 — IGN (@IGN) April 6, 2021

La licence James Bond en jeu vidéo doit se différencier de celle du cinéma

Hakan Abrak, PDG d’IO Interactive, a l’ambition de créer une histoire complètement nouvelle avec un James Bond totalement original : “Il est très important que nous puissions créer un Bond numérique. Un Bond pour l’industrie du jeu vidéo… Il s’agit donc d’une histoire inédite. Cela nous a semblé vraiment, vraiment important et nous l’avons transmis à EON Productions, propriétaire de James Bond, et ils ont convenu que le résultat serait probablement meilleur en procédant ainsi. Il y a toujours de l’excitation autour d’un nouveau Bond. C’est incroyable, ce qu’ils ont fait avec la franchise au fil des ans. Chaque Bond définit en quelque sorte une génération et il est étonnant de voir comment ils ont continué à se réinventer pendant tant d’années. Donc, nous ne sommes pas seulement inspirés par un film, ou des jeux et autres. Nous nous inspirons de tout cela, et nous aspirons les choses en nous pour créer un Bond original, une histoire unique, mais qui est absolument vraie et reconnaissable dans les valeurs qu’il y a dans Bond. J’ai vraiment hâte de créer une nouvelle communauté que les joueurs pourront s’approprier.”

Project 007 offrira une narration dense et multiple

IO Interactive cherche à étoffer les plumes de son équipe de développement pour Project 007 : “Rejoignez notre équipe de scénaristes et venez esquisser la trame de notre personnage et de son univers, à travers une double narration linéaire et dynamique. En tant que membre de l’équipe, vous occuperez un poste clé pour marier la narration et notre vision du jeu au sein d’une expérience immersive. Nous compterons sur vous en tant que narrative designer, mais aussi en tant que créatif, capable de saisir des opportunités au sein de l’histoire pour enrichir l’expérience du joueur.”

Si le projet prend forme petit à petit, la structure indépendante à l’origine de Hitman recherche principalement un gameplay programmer, un rigger, qui sera en charge de mettre en place les outils pour les animateurs, un lighting artist, un AI programmer, pour s’occuper de l’intelligence des ennemis (déplacements, réactions, ripostes, dialogues), ou encore un senior concept artist et un gameplay director.