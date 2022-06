Processeur Apple M2 : le gain de 20 % du CPU confirmé par un benchmark

Le CPU de la puce Apple M2 offre bien 20 % de performances en plus. Geekbench confirme l'information donnée par Apple lors de la WWDC.

Depuis que la firme de Cupertino a décidé de se lancer dans son gros projet de puces maison Apple Silicon, il ne fait aucun doute que le géant américain entend bien faire mieux, génération après génération, pour des puces toujours plus performantes et efficientes. Depuis quelque temps, c’est la génération M2 qui fait parler d’elle. Apple promettait des gains substantiels. Qu’en est-il vraiment ?

Durant sa récente conférence WWDC dédiée aux développeurs, Apple mentionnait que le CPU de sa puce nouvelle génération M2 serait “18 %” plus rapide que ce que propose la puce M1 actuelle. Les chiffres découverts dans la base de données de Geekbench sont les premiers chiffres tiers à corroborer les affirmations de la marque à la pomme.

Et cela n’est pas surprenant dans la mesure où les fabricants de puces fournissent d’ordinaire des estimations de performances fiables et très précises pour leurs prochaines créations. Mais pour les futurs acheteurs les plus prudents, il est toujours important d’avoir plusieurs confirmations que les composants qu’ils s’apprêtent à acheter se comportent bien comme annoncé. Outre le CPU, Apple explique aussi que le GPU de sa puce M2 fait 35 % mieux.

L’industrie avait été agréablement surprise par l’introduction de la plate-forme M1, laquelle s’est montrée être vraiment exceptionnelle en termes de performances absolues et de gestion de l’énergie. Il semblerait que l’architecture de la firme de Cupertino puisse facilement évoluer et qu’elle a encore beaucoup à offrir pour le futur, à court ou moyen terme tout du moins.

La puce M2 est au cœur des nouveaux MacBook Pro et MacBook Air. Ce dernier offre un design sans ventilateur, ce qui est une preuve de la faible émission de chaleur de la nouvelle puce de la marque à la pomme. Ceci étant dit, le MacBook Pro est équipé d’un ventilateur et peut donc mieux gérer des performances élevées.

