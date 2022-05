Prince of Persia : The Sands of Time, le remake est confié à Ubisoft Montréal

Le développement du remake de Prince of Persia : The Sands of Time change officiellement de main.

Deux ans après son annonce sur PS4, Xbox One, PC via l’Epic Games Store et l’Ubisoft Store ainsi que sur le service d’abonnement Ubisoft+, le remake de Prince of Persia : The Sands of Time ne voit toujours pas le bout du tunnel. Après de multiples reports, Ubisoft Montréal, le berceau de la célèbre trilogie Sands of Time, a pour mission de reprendre en main le chantier : “Cette décision est une étape importante et l’équipe, s’appuyant sur le travail accompli par Ubisoft Pune et Ubisoft Mumbai, va maintenant prendre le temps nécessaire pour se regrouper sur l’ampleur du jeu afin de vous offrir la meilleure expérience pour ce remake qui sortira lorsqu’il sera prêt. Nous tenons à vous remercier tous pour votre soutien continu et votre patience tout au long du développement. Soyez assurés que nous vous tiendrons au courant des progrès réalisés d’ici les prochains mois.”

Le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps doit apporter un vent de fraîcheur au système de combat, aux énigmes ainsi qu’à la capacité de remonter le temps du jeu d’origine. Le nouveau design du jeu, réalisé grâce aux technologies actuelles, inclut notamment de nouveaux angles de caméra et des séquences entièrement refaites. Les joueurs vont également pouvoir découvrir la Perse du 9ème siècle dans toute sa splendeur.