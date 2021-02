Prince of Persia : le remake de The Sands of Time est reporté à une date inconnue

Ubisoft estime que le remake de Prince of Persia : The Sands of Time doit encore être peaufiné pendant plusieurs semaines avant de sortir.

Prévu pour être disponible le 21 janvier dernier sur PS4, Xbox One, PC via l’Epic Games Store et l’Ubisoft Store ainsi que sur le service d’abonnement Ubisoft+ (anciennement Uplay+), le remake de Prince of Persia : The Sands of Time avait finalement été décalé au 18 mars prochain… Alors que le contexte sanitaire n’aide pas les studios pour le développement d’une production vidéoludique, un nouveau report a été annoncé : “Après l’annonce du remake en septembre dernier, nous avons reçu de nombreux retours de votre part sur cette franchise que nous chérissons tous. Ce sont votre passion et votre soutien qui motivent nos équipes e développement pour réaliser le meilleur jeu possible. Nous avons pris la décision de repousser la sortie à une date ultérieure. Ce temps supplémentaire de développement permettra à nos équipes de délivrer un remake aussi innovant que fidèle à l’oeuvre originale. Nous comprenons que cette nouvelle puisse être accueillie avec surprise et nous continuerons de vous tenir au courant de l’avancement de ce projet.”

Un trailer pour le remake de Prince of Persia : The Sands of Time

Développé par Ubisoft Pune et Ubisoft Mumbai, ce remake va permettre de découvrir ou redécouvrir les aventures du Prince dans sa quête de rédemption, après avoir répandu par mégarde les Sables du Temps dans le royaume du Sultan. Comme dans le jeu original, les joueurs incarneront le valeureux Prince, aidé de la Princesse Farah, fille du Maharaja. Ensemble, ils devront explorer le Palais, combattre des ennemis redoutables aux lames aiguisées et éviter les pièges afin de vaincre le terrible Vizir qui contrôle les Sables du Temps. Ils progresseront au fur et à mesure des combats tout en maitrisant l’art du parkour.