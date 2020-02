Prince of Persia : Dagger of Time, retour de la licence d’Ubisoft en réalité virtuelle pour un escape game

L'éditeur français Ubisoft renforce sa position sur le marché de la réalité virtuelle et de l'escape game.

Si Assassin’s Creed a eu le droit des expériences prenant la forme d’un escape game en réalité virtuelle avec Escape the Lost Pyramid et Beyond Medusa’s Gate, c’est désormais au tour de Prince of Persia de revenir sur le devant de la scène en s’appuyant sur ce genre d’activité vidéoludique. Développé par Ubisoft Düsseldorf, Dagger of Time se base sur la trilogie The Sands of Time : “L’histoire commence par un appel à l’aide de Kaileena, l’Impératrice du Temps. Elle a besoin des joueurs pour déjouer les plans diaboliques d’un Mage qui essaie de restaurer les Sables du Sablier du Temps pour créer une armée de Monstres des sables. Pour sortir de la forteresse, les joueurs devront travailler en équipe et faire preuve d’une bonne capacité à résoudre des énigmes en utilisant des pouvoirs tel que le contrôle du temps grâce à la Dague du Temps.”

Ubisoft annonce Prince of Persia : Dagger of Time

“Tout le monde a, au moins une fois dans sa vie, rêvé de contrôler le temps !“, déclare Cyril Voiron, executive producer du programme Ubisoft Escape Games. “C’est désormais possible grâce à notre nouvel escape game en réalité virtuelle au cours duquel les joueurs pourront utiliser la Dague du Temps et vivre des aventures plus vraies que nature“. “Après deux ans d’existence, nous avons d’ores et déjà noué des partenariats avec plus de 300 lieux à travers le monde,” annonce Benedikt Grindel, managing director des studios allemands d’Ubisoft. “Ce qui n’était qu’un prototype est devenu l’un des plus grands réseaux de distribution sur le marché du divertissement mondial et nous en sommes très fiers.”

Pour résoudre de nombreuses énigmes, éviter des pièges et trouver la sortie de cette nouvelle version de la Forteresse du Temps, les joueurs pourront former des équipes de deux, trois ou quatre personnes. Le lancement de Prince of Persia : Dagger of Time est prévu pour le printemps 2020 dans plus de 300 sites dédiés au divertissement à travers le monde.