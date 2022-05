Prey, la préquelle de Predator

Le film Prey se dévoile en vidéo.

Réalisé par Dan Trachtenberg (The Boys, 10 Cloverfield Lane) et écrit par Patrick Aison (Jack Ryan, Treadstone), le film Prey se déroule au cœur de l’Amérique du Nord, dans la nation Comanche, il y a 300 ans, soit plus précisément en 1719, et raconte l’histoire d’une jeune femme, Naru (Amber Midthunder). Guerrière féroce et hautement qualifiée, elle a été élevée dans l’ombre de certains des chasseurs les plus légendaires qui parcourent les Grandes Plaines, alors quand le danger menace son camp, elle entreprend de protéger son peuple. La proie qu’elle traque, et qu’elle finit par affronter, s’avère être un prédateur extraterrestre très évolué doté d’un arsenal techniquement avancé, ce qui donne lieu à un affrontement vicieux et terrifiant entre les deux adversaires.

An all-new entry in the #Predator franchise, “Prey” is set in the world of the Comanche Nation 300 years ago. See the original film directed by Dan Trachtenberg (“The Boys,” “10 Cloverfield Lane”) only on @Hulu in 2022. pic.twitter.com/hAp0BGwoeH — Predator (@Predator) November 12, 2021

Les comédiens Dane DiLiegro (American Horror Stories), Stefany Mathias (Longmire), Dakota Beavers, Stormee Kipp (Sooyii), Michelle Thrush (The Journey Home) et Julian Black Antelope (Tribal) sont également au casting.

Un teaser pour Prey

Prey sera diffusé en exclusivité le 5 août prochain sur Hulu aux États-Unis, sur Star+ en Amérique latine et sur Disney+ dans tous les autres territoires, comme la France.

John Davis (The Predator) et Jhane Myers (Monsters of God) sont producteurs avec Lawrence Gordon (Watchmen) tandis que Marty Ewing (It Chapter Two), James E. Thomas, John C. Thomas et Marc Toberoff (Fantasy Island) occupent les fonctions de producteurs exécutifs.