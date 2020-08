Premier test public piloté de la voiture volante SkyDrive

À quoi ressembleront les transports du futur ? Conduite autonome, transport public, véhicules personnels, voiture volante... Tout est possible. Et nous aurons probablement tout cela. La voiture volante est d'ailleurs presque prête.

La voiture volante était un rêve il y a quelques années encore. Aujourd’hui, c’est une réalité. Plusieurs entreprises y travaillent d’arrache-pied. Aujourd’hui, c’est la société SkyDrive, financée notamment par le constructeur automobile SkyDrive, qui fait parler d’elle en réalisant un premier test public habité de sa voiture volante.

SkyDrive réalise un premier test public habité prometteur

Un premier test public, avec un passager/pilote humain. Un premier test couronné de succès. Voilà qui est important. Il aura fallu de nombreuses années de recherche et développement pour en arriver là mais la voiture SkyDrive est aujourd’hui bel et bien là. La startup a fait voler son véhicule SD-03 autour du Toyota Test Field dans la ville de Toyota, au japon. Le vol n’était pas autonome, certes, mais cela a permis de montrer que l’appareil se comporte comme désiré sur le terrain, et c’est très, très encourageant.

Le SD-03 a actuellement la jolie casquette du plus petit véhicule électrique à décollage et atterrissage vertical du monde. Et il n’est pas à proprement parler conçu pour lancer une révolution dans les moyens de transport pour nos vies urbaines. L’engin dispose d’un total de huit rotors pour lui permettre d’assurer la sécurité de son pilote/passager en cas de panne.

Les voitures volantes sont aujourd’hui une réalité

Il faudra très probablement attendre de très longues années avant de pouvoir voir des voitures volantes SkyDrive en action dans nos villes. L’entreprise espère obtenir l’autorisation de réaliser des vols test au-delà du périmètre défini actuellement d’ici la fin de l’année 2020 et prévoit la disponibilité d’une machine deux places pour 2023. Un planning qui coïncide avec les grandes dates évoquées par le Japon quant au lancement de son service de taxi volant. Peu importe finalement comment tout cela évolue, voilà un indice fort d’un futur plein de ce genre de petits appareils volants utilisés pour réaliser de courts trajets rapidement et désengorger le trafic dans les grandes villes toujours bondées.