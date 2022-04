Prehistoric Planet : la série documentaire sur la fin des dinosaures

Apple dévoile les premières images de Prehistoric Planet.

Produite par Jon Favreau et Mike Gunton avec la participation de BBC Studios Natural History Unit et MPC (spécialiste des effets visuels photoréalistes), la série documentaire de cinq épisodes Prehistoric Planet transportera les téléspectateurs 66 millions d’années dans le passé pour découvrir notre monde – et les dinosaures qui l’ont habité – le tout dans des détails époustouflants et sur une musique originale de Hans Zimmer, lauréat de plusieurs Oscars.

Un teaser pour Prehistoric Planet

Prehistoric Planet associe des réalisateurs de films animaliers primés, les dernières données de la paléontologie et une technologie de pointe pour dévoiler les habitats et les habitants spectaculaires de la Terre ancienne et offrir une expérience immersive unique en son genre. Cette série événement présente des faits peu connus et surprenants sur la vie des dinosaures avec pour toile de fond les environnements de l’époque du Crétacé, notamment les côtes, les déserts, l’eau douce, les mondes de glace et les forêts. De la révélation des techniques parentales du Tyrannosaurus rex à l’exploration des profondeurs mystérieuses des océans et des dangers mortels dans le ciel, Prehistoric Planet fait revivre l’histoire de la Terre comme jamais auparavant.

Prehistoric Planet sera diffusée en exclusivité sur Apple TV+ à partir du 23 mai prochain. Les épisodes seront narrés par Sir David Attenborough.