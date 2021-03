Predecessor, le nouveau nom de Paragon chez Omeda Studios

Abandonné par Epic Games, Omeda Studios lève 2,2 millions de dollars pour relancer le MOBA à la troisième personne.

Paragon était la tentative d’Epic Games de rejoindre le marché des MOBA que League of Legends de Riot Games a contribué à créer. Mais la sauce n’a jamais pris et l’énorme succès de Fortnite dans le monde du Battle Royale a totalement éclipsé Paragon. Malgré un investissement de plus de 20 millions de dollars dans la création de divers assets, l’éditeur américain a décidé de l’annuler. Une erreur selon l’influenceur Robbie Singh qui a décidé de ressusciter le titre sous une nouvelle identité avec une partie de la communauté en fondant Omeda Studios à Londres. Paradoxalement, l’ancêtre de Paragon rejoint officiellement le programme Epic MegaGrants, une aide financière pour des travaux basés sur l’Unreal Engine.

En plus d’avoir pu récupérer gratuitement le travail des développeurs d’Epic Games, comme d’autres structures indépendantes, Robbie Singh a su convaincre plusieurs partenaires d’injecter de l’argent dans le projet afin de recruter de nouveaux talents pour renforcer ses effectifs et passer à la vitesse supérieure dans le développement : “Je voulais m’assurer que les personnes avec lesquels nous nous sommes associés étaient vraiment passionnés par ce que nous réalisons, qu’ils comprenaient la vision, et qu’ils pouvaient également constater la puissance d’une communauté. Je pense que les prochaines grandes entreprises vont probablement être construites par des créateurs de contenu. Ils ont compris que si vous êtes un créateur de contenu et que vous avez déjà un public, vous n’avez pas à prendre autant de risques parce que nous créons le jeu avec mon audience (…) Nous avons réfléchi aux aspects de Paragon que nous avons vraiment appréciés et aux éléments uniques que vous ne trouverez pas dans d’autres MOBA. Nous avons ajouté un système de quêtes et développé les caractéristiques des personnages.”

Un trailer pour Predecessor

Predecessor doit normalement sortir sur PC via Steam et l’Epic Games Store en 2022.