PowerWash Simulator : jouer pour aider la recherche sur la santé mentale

PowerWash Simulator propose aux joueurs de participer à une étude entre le jeu vidéo et le bien-être général. Faites disparaître la saleté en faisant avancer la recherche.

Les joueurs de PowerWash Simulator peuvent désormais participer à un projet de recherche visant à établir le lien entre le jeu vidéo et la santé mentale. Le développeur FuturLab s’est associé à des chercheurs indépendants de l’Oxford Internet Institute pour ce qu’il appelle “une étude anonyme unique autour du bien-être des joueurs de PowerWash Simulator“.

FuturLab explique qu’elle travaille sur des récompenses dans les jeux pour les participants. Si vous souhaitez participer, il vous faudra une copie du jeu sur Steam. Vous aurez aussi besoin de télécharger une version particulière de PowerWash Simulator. Dans le menu Betas sous Propriétés, sélectionnez l’option “research-edition – Research Edition 2022”.

Comme Eurogamer le précise, cette version transmet deux types de données anonymisées aux chercheurs. Ils reçoivent la progression des joueurs, leurs achats d’items et d’autres activités dans le cadre d’un jeu de données “télémétrie de base”.

Le second type de données est obtenu via des questions que les chercheurs posent aux joueurs concernant leur expérience. Seulement quelques secondes pour répondre au questionnaire. Les joueurs pourront aussi transmettre leurs retours aux chercheurs via un bouton “Tell us how you feel” dans le menu. FuturLab n’aura pas accès à ces réponses.

Votre progression dans le jeu ne sera pas conservée entre la version originale et la Research Edition – mais la participation à cette étude vous fera gagner des récompenses cosmétiques dans le jeu original -. Ceci pour garantir que les données de l’étude sont homogènes et pour éviter des soucis avec les données de sauvegarde. De plus, la Research Edition n’aura pas de mode multijoueur et ne sera disponible qu’en anglais. FuturLab ajoutait par ailleurs que la Research Edition sera disponible pendant au moins trois mois.

PowerWash Simulator est un jeu relaxant. Vous avez dans la main un nettoyeur vapeur, des produits nettoyants et beaucoup, beaucoup de saleté à faire disparaître. On comprend facilement pourquoi certains trouvent ce titre apaisant.

Plusieurs études autour des effets du jeu vidéo sur la santé mentale et le bien-être ont été menées ces dernières années, avec des résultats mitigés. L’une d’entre elles concluait que jouer à Animal Crossing : New Horizons et Plants vs Zombies : Battle for Neighborville, deux jeux disposant de fonctionnalités sociales, peut être bon pour vous (l’étude avait été menée au début de la pandémie de Covid-19). Cependant, une étude publiée récemment, qui se concentrait sur les habitudes de jeu d’environ 40 000 personnes, n’a montré aucun impact significatif du jeu vidéo sur le bien-être général.