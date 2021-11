Power Rangers : un nouvel univers cinématographique chez Netflix

La plateforme américaine Netflix va développer des films et des séries télévisées basés sur la licence Power Rangers avec Hasbro et Entertainment One.

Le nouvel univers cinématographique de Power Rangers par Netflix sera porté par Jonathan Entwistle, créateur et showrunner de la série I Am Not Okay With This et producteur de The End of the F***ing World. Il débutera avec un premier film scénarisé par Patrick Burleigh (Eternals, Black Knight, Ant-Man and the Wasp). L’histoire pourrait prendra place dans les années 1990 suite à une faille spatio-temporelle causée par un ennemi encore inconnu. L’équipe de super-héros inspirée des super sentai japonais devra alors trouver le moyen de revenir dans leur époque.

I guess the cat’s out of the bag! The new Power Rangers universe is coming to Netflixhttps://t.co/saiCt20gBO — Jonathan Entwistle (@jonaent) November 22, 2021

“Depuis que nous avons mis en place Power Rangers avec Jonathan Entwistle, nous avons vraiment proposé une approche globale. Ce n’est pas qu’une série, ce sont des séries suivies de films et des programmes pour enfants. Nous avons trouvé un excellent partenaire d’écriture pour lui, ils sont en route. Touchons du bois, Netflix est enthousiaste, nous sommes enthousiastes, nous espérons avoir des nouvelles bientôt“, annonce Michael Lombardo, president of global television chez Entertainment One (eOne), filiale de Hasbro.

L’histoire de Power Rangers en vidéo