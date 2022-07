Pourquoi vous ne devriez (probablement) pas payer pour Telegram Premium

Telegram Premium propose depuis peu Telegram Premium, un abonnement payant qui ajoute certaines fonctionnalités exclusives. Mais il y a peu de chances que vous soyez concerné(e).

Aucun service gratuit ne reste gratuit pour toujours. Dans certaines applications, comme Instagram, c’est la publicité qui paie, et vous verrez probablement davantage de publicités avec le temps. D’autres proposent un ou plusieurs abonnements payants. Telegram, la populaire application de messagerie instantanée qui concurrence WhatsApp, a opté pour cette solution.

Telegram Premium est un abonnement payant ciblant les plus gros utilisateurs de Telegram. Celui-ci vient ajouter des fonctionnalités comme l’augmentation des limites de tailles de fichiers et de groupes, des stickers dédiés et des badges pour les membres payants. Mais ces fonctionnalités ne font pas de grandes différences pour celles et ceux qui utilisent le service principal, à savoir la messagerie. La majorité des utilisateurs n’ont donc aucun d’intérêt à payer pour ce service. Voici pourquoi.

Les meilleures fonctionnalités de Telegram Premium (et pourquoi vous n’en avez pas besoin)

Telegram propose un service gratuit déjà très intéressant, qui permet de discuter, d’envoyer des fichiers jusqu’à 2 Go, de créer des groupes regroupant jusqu’à 500 utilisateurs. Telegram Premium passe à 4 Go, des groupes jusqu’à 1 000 utilisateurs et permet de lier 6 numéros de téléphone différents sur votre compte.

Le Premium n’est utile que pour celles et ceux qui font tout dans Telegram. L’abonnement augmente le nombre de dossiers de discussions à 20 (contre 10 avec l’offre gratuite), permet de stocker 200 discussions par dossier (contre 100), de sauvegarder jusqu’à 400 GIF sur votre compte (contre 200) et de réserver 20 liens publics (contre 10).

Une fonctionnalité très intéressante pour tout le monde serait la suppression des limites de téléchargement dans l’app, ce qui permettrait de cesser d’utiliser un service comme WeTransfer. La meilleure gestion des discussions est aussi intéressante. Avec Telegram Premium, vous pouvez cacher les discussions des gens qui ne sont pas dans votre liste de contacts et archiver automatiquement celles provenant de gens qui vous spamment.

Telegram Premium permet aussi de transcrire les messages vocaux en texte, mais les langues prises en charge sont peu nombreuses.

Pour le reste, on citera le badge sur le profil, des réactions emoji uniques, la possibilité d’avoir des images de profil animées et des stickers exclusifs. Cela étant dit, si un utilisateur payant affiche une réaction emoji à un message, les utilisateurs gratuits peuvent la voir et l’utiliser aussi.

Combien coûte Telegram Premium ? Faut-il s’abonner ?

Telegram Premium coûte 5 $ par mois et vous pouvez vous abonner depuis l’app sur n’importe quelle plate-forme. Mais avec les fonctionnalités actuelles de Telegram Premium, la majorité des utilisateurs ne devraient pas s’en inquiéter.

Vous pourrez continuer d’utiliser Telegram gratuitement et les publicités, à l’heure actuelle, sont tellement rares que vous ne les verrez peut-être même pas. Autrement dit, l’offre gratuite est suffisante pour pratiquement tout le monde.

Si vous êtes un très gros utilisateur de Telegram et que vous utilisez l’app pour envoyer régulièrement de gros fichiers, l’abonnement payant est intéressant. Les fonctionnalités de gestion des discussions à elles seules peuvent valoir le coup, mais au tarif actuel, Telegram Premium n’est valable et véritablement utile que pour un petit groupe d’utilisateurs. Si vous n’êtes pas convaincu(e), c’est que vous n’êtes probablement pas concerné(e).