Pourquoi vous devriez prendre des photos de vos collections de Blu-ray, livres, jeux, bandes-dessinées, etc.

Avoir des contenus media physiques, quels qu’ils soient, a ses avantages, particulièrement dans notre ère du streaming et de la distribution numérique, mais cela n’est pas sans risques – pertes, dégâts divers, vols -. C’est pour cette raison qu’il est avisé de garder une description complète de ses collections, au cas où il arriverait quelque chose. La méthode la plus simple est de photographier le numéro de série de chaque objet. C’est une pratique répandue chez les collectionneurs, mais qui vaut aussi pour tout un chacun.

Il est fort probable que les objets les plus onéreux que vous possédez, comme votre voiture ou certains appareils de maison, soient protégés par des garanties ou des polices d’assurance particulières, mais votre collection de jeux Nintendo, de Blu-ray cultes ou de disques vinyles ne l’est peut-être pas. Et si vous pouvez effectivement prendre une assurance dédiée, ce n’est pas vraiment nécessaire, à moins d’avoir des pièces de très grande valeur.

Conserver des photos détaillées des numéros de série de chaque objet de votre collection – ou à tout le moins des objets les plus rares – peut vous aider en cas de souci lorsque vous ferez appel à votre assurance suite à un incendie ou autre.

De la même manière, si quelqu’un pénètre chez vous et repart avec votre collection, vous pourrez utiliser cette liste pour réclamer vos biens si vous les voyez réapparaître ici ou là. Cela vous permettra aussi de régler d’éventuels soucis avec les agences de déménagement en cas de dommages pendant le transport.

Pas besoin de photos de qualité professionnelle ; prenez simplement quelques photos des numéros de série des produits et gardez-les sur votre téléphone, sauvegardez-les sur votre ordinateur et sur le cloud et assurez-vous bien d’en avoir plusieurs copies. Tous les produits physiques ont un numéro de série ou d’identification quelconque. Qu’il s’agisse de jeux vidéo, Blu-ray, CD, vinyles, livres, romans graphiques, ou même d’ordinateurs, tablettes, smartphones ou encore consoles de jeux vidéo.

Vous pouvez, bien sûr, aller plus loin dans votre documentation, en créant des tableurs avec titre, numéro de série, photo et autres informations importantes. Il y a même des apps complètes pour garder trace de vos collections, des apps qui proposent, pour certaines, le scan de code-barres et fonctionnent en cross-platform. Mais le minimum est de photographier les items les plus importants de votre collection pour pouvoir y revenir en cas de besoin.

Le plus important est de vous assurer que vous gardez bien le bon numéro. Les numéros de série et autres codes d’identification peuvent être inscrits n’importe où : sur la tranche d’un livre ou d’une boîte de CD, le manuel d’utilisateur ou même tamponné à l’arrière d’une cartouche de jeu vidéo. Une recherche rapide sur internet vous dira où chercher.

Il est évidemment pénible de trouver, photographier et enregistrer une grande collection, quelle qu’elle soit, mais même si vous ne le faites que pour les objets qui comptent le plus pour vous, vous serez heureux d’avoir pris le temps de le faire si un malheureux incident devait survenir.