Pourquoi vous devriez passer à la nouvelle application Substack

Substack, une app pour les newsletters très ingénieuse avec un juste modèle de rémunération.

Substack est un service de newsletter qui vous permet de suivre des auteurs particuliers et de recevoir leurs articles directement dans votre boîte de réception. Son business model tourne autour d’un abonnement qui permet aux auteurs d’être payés directement depuis leurs abonnés (et Substack prend une commission). C’est un bon moyen de centraliser tous vos auteurs préférés dans un seul endroit, mais si vous suivez plusieurs personnes sur Substack, vous avez probablement déjà pu vous retrouver quelque peu submergé par les notifications email vous informant de nouveaux articles. Cela peut être… trop. Aujourd’hui, vous pouvez tout regrouper dans une seule et même app et vous débarrasser de toutes ces notifications.

L’application Substack Reader (disponible pour iPhone) offre une meilleure expérience de lecture et un hub pour suivre vos auteurs favoris – sans les notifications -. Lorsque vous configurez l’application gratuite, activez simplement “Pause email notifications”. Si vous ne le faites pas durant la configuration, et que vous voulez le faire plus tard, tapotez sur l’icône profil dans le coin supérieur droit de l’app puis sélectionnez Notifications. L’option “Pause email notifications” est disponible dans cette section). Si vous décidez de cesser d’utiliser l’app, Substack va reprendre l’envoi des emails, pour que vous ne ratiez aucun nouvel article.

De plus, lorsque vous vous enregistrez sur l’app Substack, il vous sera demandé de créer un profil et vous verrez une liste de newsletters associées à votre adresse email. Ces newsletters seront publiquement affichées sur votre profil ; désactivez ce comportement pendant la configuration (ou plus tard) en tapotant sur l’icône profil puis Edit profile.

Vous pourrez aussi trouver un onglet Discover dans Substack (l’icône avec la loupe), qui vient mettre en avant un certain nombre d’articles. Il est aussi possible de lier son compte Twitter avec Substack pour recevoir des articles spécialement sélectionnés pour vous, provenant des listes de lecture des gens que vous suivez sur la plate-forme. (N’oubliez pas cependant que lier votre compte Twitter à Substack n’est pas sans risque pour votre vie privée.)

Enfin, il convient de noter que l’application Substack ne permet pas de payer pour les newsletters en utilisant le système de paiement d’Apple, il faut pour ce faire se rendre sur le site de Substack et lier votre carte de crédit pour payer les auteurs.

Dernière précision, à l’heure actuelle, l’app Substack n’est disponible que sur l’iPhone. Si vous êtes intéressé(e) pour la voir arriver sur Android, vous pouvez rejoindre la liste d’attente.