Les VPN sont des outils extrêmement utiles pour s'offrir un niveau basique de protection sur internet. Mais pourquoi au juste utiliser un VPN ? On vous dit tout.

Si vous vous êtes déjà connecté(e) sur un réseau WiFi public, inquiété que vos données soient utilisées par votre fournisseur d’accès à Internet ou simplement voulu débloquer le catalogue de Netflix d’un autre pays, alors vous avez peut-être envisagé d’utiliser un VPN (réseau privé virtuel).

Un VPN est un service qui vient chiffrer vos données et masquer votre adresse IP en faisant passer votre activité réseau par une chaîne sécurisée jusqu’à un autre serveur souvent à des milliers de kilomètres de là. Cela permet de dissimuler son identité en lige, même sur les réseaux publics, pour pouvoir surfer de manière sécurisée et dans un relatif anonymat.

9 raisons d’utiliser un VPN

Voici plusieurs rasons qui pourraient vous décider à utiliser un VPN.

La sécurité sur un réseau WiFi public

Le WiFi public est pratique mais au détriment de la sécurité. Lorsque vous répondez à des emails dans un café ou que vous errez sur les réseaux sociaux à l’aéroport, quelqu’un pourrait être en train d’épier votre activité en ligne.

Utiliser un VPN protège vos données pendant que vous êtes sur les réseaux, dissimulant votre historique de navigation, vos informations bancaires, vos mots de passe et autre des personnes malintentionnées.

Discrétion vis-à-vis de votre FAI

Lorsque vous êtes connecté(e) sur le réseau WiFi de votre domicile, vous êtes moins enclin à être attaqué par des étrangers que sur une connexion publique. Cela étant dit, vos données restent vulnérables.

Votre FAI peut accéder à toutes vos données. Il peut voir quand, où et comment vous surfez.

Ces données sont souvent collectées et vendues à des publicitaires même si vous utilisez le mode de navigation privée et cela peut être dangereux entre de mauvaises mains dans l’éventualité d’une fuite de données. Un VPN peut aider en dissimulant votre adresse IP à votre FAI.

Discrétion vis-à-vis des applications et services

Votre FAI n’est pas la source de problèmes que vous avez dans votre propre maison. Malheureusement, nombre de vos applications et services favoris – Facebook, par exemple, pour ne pas le citer – sont régulièrement critiqués pour la manière dont ils utilisent les données de leurs utilisateurs.

Un VPN empêchera les applications et sites d’attribuer votre comportement et votre activité à l’adresse IP de votre ordinateur. Cela peut aussi permettre de limiter la collecte de vos historiques de localisation et de navigation.

Discrétion vis-à-vis de votre gouvernement

Bien que de nombreux FAI, applications et centre de données fassent entendre qu’ils ne vendent pas vos données de navigation aux gouvernements, celles-ci finissent par tomber entre leurs mains. Par des voies plus ou moins légales, mais tout de même.

Depuis 2013, lorsque Edward Snowden avait révélé que Verizon avait vendu les données internet et téléphone de ses utilisateurs à la NSA, les Américains sont devenus bien plus conscients des différentes manières dont le gouvernement surveille et collecte leurs données. Suite aux révélations de Snowden et à plusieurs scandales, des lois ont été votées pour limiter la surveillance du gouvernement.

Cela étant dit, un janvier de cette année, la Defense Intelligence Agency a contourné une loi obligeant les agences gouvernementales à fournir un mandat pour demander aux entreprises de téléphone les données de leurs utilisateurs en payant des courtiers en données pour obtenir ces mêmes données, selon le New York Times. Si cela vous horripile, un VPN est un bon investissement pour protéger vos données.

Accès à n’importe quel contenu d’où que vous soyez

Si certaines plates-formes de streaming voient d’un très mauvais œil l’utilisation d’un VPN pour regarder tel ou tel contenu, lorsque celui-ci n’est pas disponible dans votre pays, cette manière de faire n’est pas illégale. Et cela permet par ailleurs de contourner tout un tas d’autres restrictions de contenus.

Les VPN font croire à ces services que vous venez d’un autre endroit que votre pays. Autrement dit, vous pourrez regarder une série qui n’est normalement accessible qu’aux utilisateurs américains en vous connectant à un VPN via les États-Unis.

Sécurité pendant le travail à distance

L’un des avantages du VPN est son chiffrement. Le chiffrement, qui vient encoder les données pour les rendre impossibles, ou tout du moins très difficiles à lire, permet de garder vos informations confidentielles.

Si vous êtes un particulier qui envisage d’investir dans un VPN pour son entreprise, l’un des avantages est de pouvoir par la suite se connecter au réseau de l’entreprise, accéder à des contenus sensibles depuis son propre appareil sans être physiquement présent dans les locaux. Le travail à distance étant de plus en plus plébiscité suite à la pandémie, un VPN est très utile pour garder les documents confidentiels hors de portée des curieux.

Facilité d’utilisation

Bien que nous aimions tous ajouter un peu de sécurité dans nos vies, certains appareils et protocoles de sécurité restent très lourds. Les VPN, par contre, sont très simples d’utilisation. Nombre de fournisseurs ont créé des interfaces très intuitives rendant leur installation et leur utilisation au quotidien très faciles.

Compatibilité avec de nombreux appareils intelligents

Si l’on teste le plus souvent en premier lieu un VPN sur un ordinateur portable, la plupart des services VPN permettent aussi de protéger des appareils très variés, comme les smartphones, tablettes et ordinateurs fixes. Chaque fournisseur peut proposer des offres de protection et des capacités légèrement différentes mais la plupart permettent d’être utilisées sur plusieurs appareils simultanément.

Faire des économies

Si vous prenez le temps de faire un peu de recherche, un VPN peut vous aider à économiser de l’argent grâce à la dissimulation de votre localisation. De nombreux types d’entreprises, comme les compagnies aériennes, proposent les mêmes produits et services à des tarifs très différents. Si vous modifiez votre localisation pour un lieu où ces services sont proposés à un tarif plus intéressant, vous pourrez réaliser de belles économies.

Limitations des VPN

Si le VPN est assurément un très bon outil pour séparer votre localisation de vos données, il ne permet pas de tout cacher de vous. Si vous répondez à un sondage sur Facebook ou likez un post sur Instagram, l’application que vous utilisez en étant connecté au VPN peut toujours utiliser vos actions pour affiner ses publicités et contenus. Elle ne saura peut-être pas d’où vous venez mais elle saura ce que vous y faites.

De la même manière, si les cookies sont activés sur votre appareil, les entreprises peuvent vous suivre pendant que vous êtes sur leur site, et même après. Toutes vos données ne sont pas dissimulées avec un VPN seul. Combiner la protection d’un VPN avec Tor, un outil open-source qui permet de naviguer de manière anonyme, et d’autres mesures de sécurité est nécessaire pour une sécurité maximale.

Les VPN ne sont pas non plus parfaits. Comme n’importe quel logiciel, ils peuvent être victimes de malwares et autres attaques en ligne. Dans ces cas-là, les avantages de sécurité offerts par un VPN sont totalement annulés.

La probabilité d’attaques et de failles de sécurité est augmentée quand on utilise un service VPN gratuit. En effet, ceux-ci peuvent revendre les données des utilisateurs ou diffuser des publicités qui peuvent être infectées de malwares. Si votre objectif est d’augmenter la protection de votre vie privée, investir dans un VPN payant est la meilleure option.

Quid de la légalité

Au-delà des seules questions de sécurité se pose celle de la légalité. Si vous résidez ou que vous êtes en visite dans certains pays, en particulier la Chine ou la Russie, sachez que les VPN sont bannis et extrêmement réglementés.

Il est important de connaître les lois du pays dans lequel vous résidez avant d’utiliser un VPN. Cela vous permettra de jauger de son intérêt véritable. Et pourrait vous éviter des ennuis.

FAQ

Les VPN sont-ils vraiment nécessaires ?

Si votre vie privée en ligne vous importe énormément, les VPN sont une mesure de sécurité facile d’utilisation et assez abordable qui vous offre un niveau de base de protection. Bien qu’il puisse sembler inutile de protéger vos données alors que vous ne faites rien de mal sur internet, même les plus innocents ont des secrets en ligne, ne serait-ce que des mots de passe, des données bancaires, etc.

Le chiffrement et la protection d’identité d’un VPN sont comme un verrou sur une porte, autrement dit, une mesure de sécurité basique que tout le monde devrait avoir.

Mon entreprise devrait-elle utiliser un VPN ?

Si vous êtes une entreprise qui manipule des documents confidentiels ou qui veut permettre à ses employés d’accéder à son réseau à distance, alors vous devriez utiliser un VPN.

Les VPN peuvent-ils être piratés ?

Oui, les VPN ne sont pas invulnérables et comme n’importe quel logiciel, ils peuvent être piratés.

Plusieurs VPN sur Android ont d’ailleurs été piratés en février 2021, entraînant la fuite de données de millions d’utilisateurs. Ceci parce que ces services VPN espionnaient les données de leurs utilisateurs.

Pour limiter les risques, assurez-vous que votre VPN ne collecte pas vos données et qu’il utilise un chiffrement digne de ce nom. Les VPN gratuits n’offrent souvent pas la meilleure des protections.

Est-ce illégal d’utiliser un VPN pour regarder Netflix ?

Non. Si les services peuvent voir ce procédé d’un mauvais œil, l’utilisation d’un VPN n’est pas illégale. Les VPN sont, cependant, illégaux dans certains pays. Renseignez-vous sur les restrictions en place dans votre pays ou les pays que vous visitez avant d’utiliser un VPN.