Pourquoi les jeux vidéo rétro sont-ils plus beaux sur de vieux téléviseurs ?

Les jeux vidéo rétro sont bien plus beaux sur les vieux téléviseurs, à tube cathodique. Pourquoi ? Comment fonctionnait cette technologie ? Explication.

Si vous avez une console rétro, comme une Super Nintendo ou une Mega Drive, vous avez accès à certains des meilleurs jeux vidéo de tous les temps. Cela étant dit, brancher de telles consoles sur votre TV actuel n’offre pas la même expérience qu’il y a quelques décennies. Les jeux ont un rendu assez étrange et il peut être tenté de se dire que c’est finalement votre mémoire qui vous joue des tours, mais non, c’est bien le téléviseur qui est en cause.

Pour les amoureux du retrogaming, l’écran à tube cathodique (CRT) est l’écran de prédilection. Ces écrans que tout le monde a abandonné à l’arrivée des écrans plats rendent parfaitement les jeux des années 1980 et 1990. Mais pourquoi ?

Les jeux rétro n’ont pas été conçus pour les TV modernes avec tant de pixels

La principale raison de ce mauvais rendu, ce sont les pixels. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, les écrans modernes sont constitués de pixels, des “points” qui, combinés, forment les images que vous voyez. Le 1080p, par exemple, fait référence à des écrans avec 1 920 pixels de large pour 1 080 pixels de haut. La 4K, quant à elle, représente 3 840 de large par 2 160 de haut. Et ces deux résolutions comportent bien davantage de pixels que le total pour lequel les jeux rétro ont été conçus.

Si vous lancez un jeu NES comme Super Mario Bros. The Legend of Zelda ou Metroid, mis à part le 8 bit que l’on aime tant, vous vous retrouvez face à 256 pixels à l’horizontale sur 240 à la verticale, un signal 480i. Cette résolution est parfaite sur les anciens TV. Ces CRT n’ont pas de pixels mais des “lignes”, ils prennent le signal d’une console et l’affiche ligne par ligne.

Mais lorsque vous avez un signal 256 x 240 et que vous le connectez sur un TV 1080p ou 4K, le rendu est… flou. Parce que la console fournit trop peu de pixels pour l’écran. Le téléviseur doit alors mettre à l’échelle (upscale) l’image pour l’afficher convenablement. Il faut donc prendre les pixels de la console et les faire rentrer dans une grille de pixels bien plus grande. Le résultat de l’opération est bien moins précis, moins net, a fortiori si vous vous souvenez comme les jeux semblaient jolis à l’époque.

Le balayage donne aux jeux rétro ce look distinctif

Ce n’est pas qu’une question de pixels. Le balayage est un facteur important sur un CRT. Souvenez-vous, les images que vous voyez à l’écran sont divisées en lignes horizontales, 240 lignes précisément. Seulement la moitié de ce que proposent ces TV. Et plutôt que de tasser ces 240 lignes, le TV vient insérer une ligne blanche entre chaque ligne dans le jeu, un procédé connu sous le nom d’interlacing (d’où le i dans signal 480i). Cela donne une impression de balayage des lignes, typique sur les jeux rétro.

Attention aux connectiques

Tous les CRT ne sont pas identiques. Il existe un grand nombre de connectiques différentes, et celle-ci est importante dans la manière dont le signal est géré depuis votre console. La composante vidéo est la plus importante, avec trois parties dédiées contre deux pour l’audio. Les câbles composites fontionnent bien (un pour la vidéo, deux pour l’audio), mais ne sauraient égaler le rendu des autres.

Si vous trouvez un téléviseur qui n’a pas les sorties pour les différentes composantes, vérifiez qu’il ait au moins le S-Vidé, qui offre une qualité intermédiaire entre les deux sus-citées.

Le look seul ne fait pas tout

Il y a un autre grand avantage à utiliser un CRT pour ce genre de jeu, l’input lag, ou plutôt l’absence d’input lag. Les TV modernes, de par la nature de leur conception, ont un input lag. Cela signifie que, lorsque vous appuyez sur un bouton de la manette, il faut un petit temps avant que l’action ne soit affichée à l’écran.

Avec les CRT, point d’input lag, parce que la technologie d’écran est suffisamment simple pour réagir de manière instantanée à vos commandes. Cette absence de lag est vitale pour les joueurs professionnels ou les speedrunners qui ont besoin d’un timing ultra-précis, mais les amateurs de jeux vidéo l’apprécient tout autant.

Des alternatives aux CRT pour le retrogaming

Le CRT est idéal pour les amateurs de retrogaming pour profiter au mieux de ces jeux, mais il existe d’autres solutions pour améliorer l’expérience. Par exemple, les titres inclus sur des consoles comme les NES Classic et SNES Classic ont été retravaillés pour prendre nativement en charge la HD. Mario sera plus beau sur un écran plat depuis la NES Classic que depuis une NES originale parce que le jeu a été modifié pour ces écrans modernes.

Si vous préférez l’émulation, de nombreux émulateurs proposent une option pour reproduire le rendu d’un CRT. Vous pourrez ainsi ajouter le balayage des lignes à vos jeux. Le rendu est moins bon qu’avec un vrai CRT, évidemment, mais l’expérience est un peu meilleure que sans.

Finalement, vous n’avez vraiment besoin de rien de particulier pour profiter des jeux rétro. Le jeu reste le même, après tout, que vous y jouiez sur un écran idéal ou sur le matériel que vous avez aujourd’hui. Si vous cherchez à obtenir la meilleure expérience possible, mieux vaut savoir comment et pourquoi.

Et comme avec n’importe quel hobby, créer cette expérience parfaite peut être délicat, et coûteux. Entre les différentes consoles, les différents types de CRT, les connectiques et autres, cela représente un investissement, et aujourd’hui, un certain temps passé à trouver cet équipement.