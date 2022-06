Pourquoi le zoom 4x du Google Pixel 6 Pro ne fonctionne pas en vidéo (et comment en profiter tout de même)

Le Google Pixel 6 Pro et le fonctionnement "étrange" de son téléobjectif. Il est cependant possible de profiter de ce qu'il fait de mieux quand vous le souhaitez.

Le Google Pixel 6 Pro a de nombreux avantages, mais comme nombre de Pixel avant lui, ses capteurs photo n’en font pas partie. Les trois objectifs de l’appareil prennent de bonnes photos et vidéo, avec un inconvénient : il semble impossible d’utiliser le téléobjectif 4x pour prendre des vidéos. Heureusement, il est tout de même possible d’en profiter.

Le Google Pixel 6 Pro et le fonctionnement “étrange” de son téléobjectif

Le fonctionnement, tel que pensé par Google avec le Pixel 6 Pro, est le suivant : vous lancez l’appareil photo, passez en mode vidéo et choisissez l’option zoom 4x. Mais plutôt que de passer au téléobjectif, qui utiliserait donc le zoom optique, le 6 Pro reste avec l’objectif principal et propose donc uniquement un zoom numérique, en venant recadrer l’image.

Pourquoi ? Ce téléobjectif 4x ne zoome pas vraiment sur le sujet. Les trois objectifs ont une focale fixe. L’objectif ultra-wide a une focale de 16 mm (zoom 0,7x), l’objectif principal de 24 mm (zoom 1x) et le téléobjectif de 102,6 mm (zoom 4x). Normalement, lorsque vous passez de l’objectif principal au téléobjectif, vous passez à un objectif qui peut capturer un sujet à 4 fois la distance de l’objectif principal. Lorsque vous captez quoi que ce soit entre ces deux distances focales, ou que vous allez au-delà du zoom 4x, le zoom numérique prend le relais. Ce dernier ne fait que recadrer l’image pour se rapprocher artificiellement du sujet. Un zoom 3,5x, par exemple, recadre l’image de l’objectif principal puisqu’il n’y a pas d’éléments mobiles ici.

Le logiciel de Google effectue un certain travail pour que le zoom numérique semble meilleur qu’un simple recadrage, mais ce n’est logiquement pas aussi bon qu’un véritable zoom. Vous aurez toujours davantage de détails avec le téléobjectif. Celui-ci devrait donc être disponible lorsque vous en avez besoin, même en vidéo.

Il est cependant possible de profiter de ce qu’il fait de mieux quand vous le souhaitez

Et pourtant, ce n’est pas le cas ! Du moins, pas au déballage. Google contourne le téléobjectif pour le zoom 4x lorsque vous prenez des vidéos en 1080p, qui est la résolution par défaut du Pixel 6 Pro. Si vous passez à la 4K 30 ips, cependant, le téléobjectif fonctionne tout à fait normalement. L’iPhone procède de manière similaire : le téléobjectif n’entre en jeu que lorsque iOS estime qu’il y a suffisamment de lumière pour le faire. Cependant, si vous capturez en 4K à 60 ips, vous utiliserez toujours le téléobjectif quand vous passerez dans ce mode.

Difficile de comprendre pourquoi les deux géants procèdent ainsi, mais c’est frustrant. Avec le tarif de ces smartphones, on s’attendrait à pouvoir utiliser les meilleurs composants quand on en a envie. Google ne vous l’indique même pas. Fort heureusement, si vous passez à une résolution plus élevée pour capturer vos vidéos, c’est tout bon.

Si vous avez besoin de capturer en 1080p, mais que vous voulez tout de même profiter du téléobjectif, il vous faudra passer par une application tierce. FiLMiC Pro est une bonne alternative, bien qu’assez onéreuse, qui vous donnera de nombreux contrôles pendant vos prises de vue. Vous pourrez choisir l’objectif que vous voulez, quelle que soit la résolution, ainsi que contrôler l’ISO, la vitesse d’obturation, la mise au point, et bien davantage. C’est peut-être assez coûteux, mais au moins pourrez-vous profiter pleinement de l’appareil.