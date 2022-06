Pourquoi choisir un téléphone reconditionné en 2022 ?

Les téléphones re-conditionnés séduisent de plus en plus de Français. Il faut dire qu’ils cochent toutes les cases : réalisation d’économies, possibilité d’en changer plus souvent, garantie et expertise efficaces, bénéfices sur l’environnement. Zoom sur ce phénomène qui fait de plus en plus d’adeptes.

Un bon plan pour réaliser des économies

L’achat d’un smartphone exige un certain budget, particulièrement si on le veut de qualité supérieure. Acheter un smartphone de seconde main est le gage d’effectuer jusqu’à 40 % d’économies sur le prix d’un appareil neuf. Cela vaut vraiment le coup de se lancer !

Le reconditionnement permet de changer plus souvent de téléphone

Économies durant l’achat d’un smartphone rime avec augmentation du pouvoir d’achat. Opter pour un mobile reconditionné signifie pouvoir changer plus souvent de téléphone mobile. En effet, au lieu de consacrer la totalité de votre budget pour l’achat d’un mobile neuf, vous pouvez acquérir un mobile reconditionné comme neuf et, quelques mois plus, tard, opter pour un nouveau modèle qui vient de passer en mode reconditionné. C’est malin !

Smarphone reconditionné et garantie de plus en plus au point

La grande majorité des téléphones reconditionnés proposent une garantie. Certaines marques offrent même cette garantie sur une période de 12 mois ! Tous les défauts de fonctionnement (sauf la casse), le vol, la perte et l’oxydation sont pris en charge. Les frais relatifs à l’envoi sont remboursés si le problème en cause est éligible à ladite garantie. Tout ceci est très rassurant pour ceux qui doutent encore !

Les mobiles reconditionnés sont expertisés par des professionnels

La plupart des marques de smartphones reconditionnés proposent des appareils qui ont fait l’objet d’un contrôle rigoureux de leur état. Ces téléphones de seconde main ont été testés en interne par des experts certifiés. De nombreux points sont examinés à la loupe : fonctionnalités, état cosmétique, vérification de la batterie et changement si besoin est. De plus, conformément à la loi RGPD, les données antérieures de ces smartphones ont été soigneusement effacées et chaque mobile est nettoyé via un produit antibactérien.

Un smartphone reconditionné contribue à réduire l’impact environnemental

La fabrication d’un smartphone exige l’utilisation d’un grand nombre de ressources naturelles de la planète. Consommation, surconsommation : ce sont plus de 70 métaux précieux pour un mobile neuf produit, moult émissions de CO2 et 174 grammes de déchets électroniques quand il finit dans la nature !

Fort heureusement, recourir à l’achat d’un smartphone reconditionné induit une diminution de cet impact environnemental. Donner une seconde vie à un mobile permet de limiter la pollution et l’émission de déchets nocifs, préjudiciables à notre planète. Faire appel au reconditionnement d’un smartphone, ou opter pour un modèle de seconde main, est synonyme de réduction de notre empreinte carbone.

Le reconditionnement est très tendance de nos jours !

On constate que, dans tous les domaines, apparaissent des objets reconditionnés : téléphones, bien sûr, mais aussi électroménager, tablettes, ordinateurs portables, écrans, casques, écouteurs… Cela ne relève pas du hasard !

L’engouement pour les appareils reconditionnés constitue une réelle tendance à suivre afin de consommer malin. En sus de l’aspect « faire de bonnes affaires », il s’agit d’un comportement de plus en plus valorisé dans notre vie quotidienne.

Acquérir un téléphone d’occasion ou de seconde main signifie être éco-responsable. Il s’agit d’une réelle valeur ajoutée qui soulage notre moral mais aussi nos finances !

L’ iphone 11 reconditionné est un vrai bijou technologique disponible dans plusieurs coloris et dont la capacité de stockage est variable d’un modèle à l’autre. De cette façon, le marché de l’occasion offre une vaste palette de mobiles adaptés à toutes les bourses tout en respectant notre planète. Que demander de plus ? Un petit code de réduction peut-être : MACG10