Pour travers la crise du Covid-19, Mixer offre 100$ à ses streamers partenaires

Avec la pandémie de Covid-19 qui sévit sur tout le globe, nombre d’entreprises ont été contraintes de suspendre leur activité temporairement. Pour certaines petites entreprises, malheureusement, cette crise sanitaire aura définitivement eu raison de leur activité. Toutes les sociétés n’ont en effet pas la trésorerie nécessaire pour subsister plusieurs mois durant à l’arrêt. Pour éviter cela autant que possible, des aides ont été mises en place.

Pour cette raison, de nombreuses personnes se retrouvent aujourd’hui au chômage. Microsoft participe à l’effort global en cette période de crise. En effet, selon plusieurs plates-formes, la plate-forme de streaming du géant de Redmond, Mixer, a commencé à faire des dons de 100$ à ses streamers partenaires. Alors certes, 100$, c’est une petite somme, mais pour les streamers qui auraient perdu leur emploi, c’est évidemment mieux que rien. Et cette initiative a donné des idées à certains streamers eux-mêmes.

Pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers avec Mixer, sachez qu’il s’agit d’une plate-forme de streaming similaire à Twitch. Celle-ci appartient à Microsoft et est aujourd’hui l’un des principaux concurrents de Twitch. D’ailleurs, Microsoft avait réussi il y a quelque temps à convaincre certains grands noms du streaming, comme Ninja, à diffuser ses contenus exclusivement sur cette nouvelle plate-forme. Cela étant dit, pour être éligible à ce don de 100$, il faut être streamer partenaire. Les non-partenaires devront donc malheureusement faire sans. Certains streamers font aussi un geste en cette période de crise. Plusieurs grands noms du streaming ont ainsi annoncé qu’ils feraient des dons à des streamers non partenaires de leur choix. Toujours appréciable. Surtout quand les temps sont difficiles.

HUGE SHOUTOUT TO @WatchMixer!

During these hard times, people are doing everything they can to stay safe, provide for their families and still move forward. Mixer understands this and was nice enough to provide a stim pack for partners! Thank you so much for the $100! pic.twitter.com/600lFRU6dc

— Langston (@ADHDLangston) April 2, 2020