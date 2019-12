Pour Thor: Love and Thunder, le réalisateur promet un film “plus ambitieux, plus audacieux”

Le quatrième film Thor s'annonce plus ambitieux que la trilogie précédente où le personnage était incarné par Chris Hemsworth. Taika Waititi compte bien surprendre les spectateurs.

Le prochain volet de la saga Thor s’intitule Thor: Love and Thunder et à la place de Chris Hemsworth dans le rôle titre, on trouvera Natalie Portman, qui réendossera son rôle de Jane Foster. À l’exception près qu’elle ne se contentera pas d’être la petite amie de Thor, mais sa nouvelle incarnation, cape rouge et Mjolnir à la main compris. Tiré du scénario de The Mighty Thor de Jason Aaron, publié en comics entre 2015 et 2018, on y trouve une Jane Foster gravement atteinte du cancer qui trouve une seconde vie dans la peau de la Déesse du Tonnerre; dans la storyline de Aaron, elle se bat notamment contre Mangog, que l’on a pas encore eu l’occasion de voir dans l’univers cinématographique Marvel. Quant à savoir s’il sera l’antagoniste de Thor: Love and Thunder, c’est une autre histoire.

Un “film d’aventure” Thor

Ce dont on peut être plus certain c’est que le réalisateur Taika Waititi va mettre tout son savoir-faire à l’ouvrage pour le long-métrage. Dans une interview accordée à Entertainment Weekly relayée par ComicBookMovie, il déclare : “Pour le prochain film Thor que je fais, en gros, nous nous lançons à nouveau sur un film d’aventure. C’est ce que j’ai adoré faire avec Ragnarok, c’était comme si nous placions Thor dans une aventure vraiment cool. Il y a toujours de nouvelles choses à voir et à faire, et cette fois-ci, je pense que nous allons mise encore plus là-dessus et le rendre plus ambitieux, plus audacieux et plus brillant. Il y aura juste des trucs vraiment fous dans le film.”

Pas pour tout de suite

La phase 4 qui s’ouvre avec Black Widow en mai 2020 signera l’apparition de nouveaux personnages avec The Eternals en décembre 2020, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings au mois de février 2021, avant de laisser la place à Doctor Strange in the Multiverse of Madness en mai puis à Spider-Man 3 et enfin à Thor : Love & Thunder avec au mois de novembre seulement. Autant dire qu’il va falloir être patient.