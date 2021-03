Pour ses 10 ans, Chrome OS s’offrent de nouvelles fonctionnalités

Nous fêtons actuellement les 10 ans de Chrome OS. C'est à la fois peu et beaucoup. Un anniversaire en tous les cas qui offre à Google l'occasion d'intégrer de nouvelles fonctionnalités.

Nous fêtions il y a quelques jours le 10e anniversaire de Chrome OS. Et que de chemin parcouru. En une période de temps relativement courte, pour un système d’exploitation, Chrome OS est passé de zéro à deuxième OS le plus populaire dans le monde avec un taux d’adoption de 10,8 % en 2020. La nouvelle version 89 de Chrome OS arrive avec son lot de nouvelles fonctionnalités pour la production et certaines d’entre elles tireront directement profit de Google Search mais sans la barre de recherche.

Chrome OS fête son 10e anniversaire

Par exemple, il est possible d'”obtenir des réponses rapides” avec la fonctionnalité optionnelle “Réponses Rapides”. Il suffit de sélectionner du texte, de faire un clic droit dessus et une pop-up apparaitra avec la définition du mot, récupérée automatiquement sur Google.

Le Presse-Papier est désormais capable d’enregistrer jusqu’à cinq objets dans son historique interne. Voilà qui est pratique lorsque vous éditez un document et que différents éléments doivent être collés à des endroits différents.

Les captures et enregistrements d’écran se voient eux aussi améliorés, il ont désormais droit à une interface utilisateur dédiée. Voilà qui est bien mieux que de se souvenir des raccourcis clavier. D’autant que ces raccourcis sont rarement simples.

Si vous avez un smartphone Android, Chrome OS permet aussi désormais d’effectuer un certain nombre d’actions quotidiennes, comme localiser ou passer l’appareil en silencieux. Ou même activer le hotspot interne.

Pour celles et ceux qui ont l’habitude de faire des choses très différentes simultanément, et ils sont de plus en plus nombreux, la fonctionnalité bureaux virtuels de Chrome OS s’offre une mise à jour avec une meilleure gestion des fenêtres et une continuité améliorée à travers les redémarrages de la machine.

Et Google lui offre son lot de nouvelles fonctionnalités

Et la liste ne s’arrête pas là, évidemment, mais on ne va pas tout lister ici. Grâce aux technologies web modernes, à une connectivité toujours meilleure et à l’utilisation toujours plus poussée du cloud, Chrome OS est devenu un OS très, très intéressant, et il est définitivement parti pour rester dans le paysage, et croître encore.

L’écosystème matériel s’est quant à lui très grandement amélioré avec le temps. Chrome OS avait fait ses débuts sur des ordinateurs très modestes mais la qualité est aujourd’hui très élevée. Il n’y a qu’à voir les derniers modèles comme le Galaxy Chromebook 2 ou ce que peuvent proposes des marques comme Lenovo, ASUS, Acer et d’autres.

Chrome OS devient en tous les cas l’OS recommandé pour quiconque a des besoins assez simples en termes d’informatique. Bien sûr, il vous faudra une connexion à Internet pour exploiter pleinement le système mais cela n’est aujourd’hui plus un problème, ou presque, et la connectivité ne fait que s’améliorer.