Pour retenir ses employés, Apple dégainerait des bonus jusqu’à 180 000 $

Apple passe à la caisse pour retenir ses talents, proposant des bonus conséquents aux employés qui pourraient être débauchés

Embaucher de nouveaux employés n’est pas vraiment difficile. Parvenir à les retenir sur la durée, par contre, et plus particulièrement les plus talentueux, est une tout autre histoire. Dans le monde de la tech, et notamment du côté de la Silicon Valley, la fuite des cerveaux et les débauchages sont monnaie courante. Les géants de la tech le pratiquent et en sont aussi victimes. Apple a décidé de sortir les gros moyens pour limiter la casse.

En effet, selon un rapport de Bloomberg, il semblerait que, pour retenir ses employés désireux d’aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs, la firme de Cupertino aurait décidé d’offrir des primes plus que conséquentes. L’article affirme que la marque à la pomme essaie de retenir ses ingénieurs et développeurs à en leur offrant des bonus conséquents, entre 50 000 et 180 000 $. Cela étant dit, ces bonus ne prendraient pas la forme de cash, mais plutôt d’options sur une période de quatre ans.

Cela signifie que, pour vraiment profiter de ces bonus dans leur intégralité, les employés concernaient devraient rester chez Apple pendant toute cette période de quatre ans. Par ailleurs, ces bonus ne feraient pas non plus partie des packs d’indemnisation ordinaires que la firme de Cupertino verse à ses employés. Ce sont là de vrais bonus supplémentaires qui seront perçus comme de véritables avantages.

Les débauchages d’employés sont très fréquents, dans tous les secteurs d’activité et nous avons déjà eu l’occasion de constater que des concurrents de la marque à la pomme sont parvenus à embaucher certains employés du géant, et dans le même temps, nous avons aussi vu plus d’une fois Apple convaincre tel ou tel collaborateur ou collaboratrice d’une autre entreprise. C’est le jeu, évidemment, et à ce jeu, c’est souvent celui qui a le plus d’argent qui finit par l’emporter.