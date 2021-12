Pour rester sur l’App Store, Tumblr fait le ménage dans ses tags

Tumblr restreint les résultats des recherches sur iOS pour pouvoir rester sur l'App Store.

Tumblr a restreint ce que les utilisateurs peuvent voir sur son app iOS. Une décision prise pour que l’application ne se retrouve pas encore exclue de l’Apple App Store. Pour ce faire, Tumblr devait s’en tenir scrupuleusement aux directives de la firme de Cupertino, et notamment limiter les résultats fournis pour certains tags et autres termes de recherche qui, selon Tumblr, “pourraient répondre à la définition de contenu sensible”.

La plate-forme va même jusqu’à bloquer complètement certains d’entre eux, pour ne pas dire la plupart, si l’on en croit la liste des termes bannis et limités qui a pu être mise au point par des utilisateurs de Tumblr.

Bien que l’inclusion de certains mots spécifiques dans cette liste soit tout à fait compréhensible, certaines entrées sont pour le moins curieuses. C’est le cas de “Eugene Levy” et “Tony the Tiger”. Cette restriction vient aussi rendre plus difficile la recherche de contenu lié à la santé mentale, comme le syndrome de stress post-traumatique (PTSD), la dépression et l’anxiété, ainsi que des problèmes bien connus aujourd’hui comme le racisme et la transphobie.

Celles et ceux qui viendraient chercher du contenu sur un tag bloqué obtiendront désormais un écran disant “Ce contenu a été masqué” au lieu de la conventionnelle page de résultats. Il y aura aussi la même notification s’ils tentent d’accéder à un blog qui a été identifié comme “explicite” sur l’application. Les utilisateurs devraient aussi voir moins de suggestions dans les sections “pour vous” et “abonnés” à cause de ces nouvelles restrictions.

Tumblr a implémenté ces changements trois ans après avoir totalement interdit le contenu pour adulte sur sa plate-forme. Si vous vous souvenez, Tumblr avait interdit le contenu pour adulte en 2018 après que la firme de Cupertino avait retiré son application de l’App Store suite à la découverte de photos pédopornographiques sur le site. Le réseau social a aussi déclaré que ces modifications ne s’appliquent qu’à l’application iOS. Ces restrictions n’existent pas sur la version web ou Android de Tumblr. Un porte-parole a par ailleurs déclaré à TechCrunch que l’entreprise “travaille sur des solutions plus abouties qui seront déployées dans un futur proche.”