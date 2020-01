Pour remplacer Google Maps, Huawei utilisera TomTom

La situation ne semble pas vouloir s'améliorer entre Huawei et les États-Unis, et de fait entre Huawei et Google. Pour palier la perte de sa licence d'exploitation, le constructeur chinois utilisera notamment TomTom en lieu et place de Google Maps.

Le divorce semble malheureusement acté entre Huawei et Google, au grand dam de nombre de grands acteurs de la tech. Cela fait quelque temps maintenant que le fabricant chinois se prépare à faire sans les services de la firme de Mountain View. S’il développe effectivement à partir de rien certaines briques, pour d’autres, il lui faut trouver un appui solide existant. Pour remplacer Google Maps, Huawei annonce qu’il utilisera TomTom.

Pour proposer un service de cartographie et de navigation digne de ce nom, Huawei n’a pas d’autre choix que de trouver un partenaire non Américain. TomTom vient d’annoncer la signature d’un partenariat avec Huawei pour fournir ses données de cartes, de navigation et de trafic aux applications du géant chinois. Selon le porte-parole de TomTom Remco Meerstra, l’accord en question a été signé il y a plusieurs mois mais n’est donc révélé qu’aujourd’hui. Aucun des deux partis n’a souhaité communiqué davantage de détails.

Le fait que Huawei aille cherche un tel partenariat n’a rien d’étonnant. Avec la mise sur liste noire du constructeur par le gouvernement américain au motif que la sécurité du pays serait compromise, l’entreprise de l’Empire du Milieu n’avait pas grand choix. Soit elle parvenait à trouver un partenaire mondial en dehors du Pays de l’Oncle Sam, soit elle acceptait que son logiciel de cartographie soit, au mieux, largement limité dans ses fonctionnalités. C’est en tout cas une bonne nouvelle pour Huawei. Si l’absence des applications et services de Google se fera clairement sentir en dehors de la Chine, au moins ne perdra-t-elle cette fonctionnalité vitale qu’est la cartographie/navigation. Certes, l’ensemble sera moins abouti et moins complet que ce que propose actuellement le géant de Mountain View mais c’est un partenaire plus que sérieux que Huawei s’est trouvé là…