Pour réduire les délais, certaines BMW sont livrées sans Android Auto ou CarPlay

Face à la pénurie de puces, BMW a décidé de livrer certains de ses véhicules sans la prise en charge d’Android Auto ou Apple CarPlay. C’est ce que nous annonce un rapport de Automotive News Europe. Selon un communiqué, BMW a changé de fournisseurs et commencé à utiliser une puce qui n’est pas totalement compatible avec Android Auto ou CarPlay. Résultat de l’opération, les véhicules du constructeur affectés recevront une mise à jour logicielle over-the-air “d’ici la fin du mois de juin au plus tard”.

Comme 9to5Google le précise, vous pouvez vérifier si votre BMW flambant neuve est affectée en recherchant la mention “6P1” dans le code production de la voiture. Il semblerait aussi que tous les véhicules en question aient été fabriqués durant les quatre premiers mois de 2022 et auraient eu comme destination finale les États-Unis, la France, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni.

Ce n’est pas la première fois que BMW livre des véhicules avec certaines fonctionnalités non essentielles manquantes pour éviter des délais de livraison. L’automne dernier, le constructeur avait fait l’impasse sur des fonctionnalités tactiles pour certains véhicules, là encore à cause de la pénurie de puces. Et BMW n’est pas la seule marque à procéder ainsi. Toujours à l’automne dernier, Tesla décidait de livrer certaines voitures sans port USB. Il y a quelques semaines, Ford livrait quant à lui des SUV Explorer sans contrôle de la climatisation arrière.

L’absence d’Android Auto et CarPlay pour BMW pourrait être plus problématique. Comme Automotive News Europe le précise, lorsque Mercedes-Benz avait été confronté à un dilemme similaire, la marque avait choisi de ne pas inclure la puce nécessaire dans certains véhicules, les clients affectés devront donc amener leur voiture pour la faire installer plus tard.