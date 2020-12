Pour Noël, Apple a eu des soucis avec les activations iCloud

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion pour nombre de foyers de s’offrir des appareils électroniques. Smartphones, tablettes, ordinateurs, smartwatch, casques de réalité virtuelle, consoles, il y a l’embarras du choix. Très souvent, lors de la première utilisation, il faut passer par la case activation. Et cette opération se fait en communiquant avec un serveur du fabricant. Il peut donc y avoir des bouchons en cas de forte affluence. Apple en a fait les frais pour Noël.

Vous n’étiez pas le ou la seule à avoir des problèmes à activer votre iPad ou votre Apple Watch flambant neuf ces derniers jours. Comme AppleInsider le rapportait, Apple a communiqué sur des difficultés au niveau de l’authentification des comptes iCloud. Un souci qui est apparu au pire moment, le jour de Noël. Précisément au moment où nombre d’heureux tentent d’activer le cadeau qu’ils viennent tout juste de déballer. Apple n’a pas détaillé le problème, se contentant d’expliquer qu’un “fort trafic” causait des soucis. Apple devait finalement marquer l’incident comme “résolu” 36 heures après l’avoir constaté. Ouf.

Ce n’est pas la première fois que les serveurs ploient ainsi. Il arrive assez fréquemment que lorsque la demande est très élevée dans une fenêtre de temps réduite, comme lors de la mise à disposition d’une mise à jour majeure, par exemple, les serveurs se retrouvent extrêmement sollicités. Les activations produit sont très nombreuses au moment des fêtes de Noël, et ce quelle que soit la marque. Et l’on imagine très bien que cette demande fut plus importante encore qu’à l’accoutumée avec la pandémie. Les tablettes et autres enceintes intelligentes furent certainement très nombreuses sous le sapin pour permettre aux gens de rester en contact avec leurs proches, d’écouter de la musique ou de travailler depuis chez eux.

Reste qu’un souci de ce genre à ce moment précis n’est pas l’idéal. Cela devrait quelque peu entacher l’expérience utilisateur, a fortiori pour quelqu’un qui arriverait tout juste dans l’écosystème Apple. Nul doute qu’Apple fera, ou a déjà fait d’ailleurs, son possible pour s’assurer que cela ne se reproduise plus.

We know your mom is eager to have everything working and appreciate you helping to set them up. We are experiencing a high capacity at this time which is impacting your ability to set up iCloud, please try back in a couple of hours. https://t.co/waNYZdXpJm

— Apple Support (@AppleSupport) December 25, 2020