Pour l’heure, Nintendo va rester loin du métavers et des NFT

Nintendo n'est pas intéressé par le métavers et encore moins par les NFT, semble-t-il.

Métavers et NFT. Voilà deux mots qui sont sur toutes les bouches, ou presque, ces derniers mois. Et les technologies inhérentes à ces concepts sont déjà bien implantées dans l’industrie de la tech, elles ont même décidé Facebook à changer de nom pour Meta, reflétant ainsi son intention de se concentrer sur le métavers. Cela étant dit, avec tout le buzz autour de ces concepts technologiques, si certains s’y lancent pleinement, d’autres sont plus réservés, voire totalement insensibles. Quelle est la position de Nintendo sur le sujet ?

Nintendo n’est pas intéressé par le métavers

Durant la présentation des résultats financiers de Nintendo, la question était posée à l’entreprise de savoir ce qu’elle pensait aujourd’hui du métavers et des NFT. Si Big N reconnaît que le concept de métavers a effectivement piqué leur intérêt, il semblerait que le géant japonais ait décidé d’en rester éloigné, pour le moment tout du moins.

“En tant qu’entreprise de divertissement, notre principal objectif est de fournir des surprises fraîches et drôles à nos clients. Nous pourrions envisager quelque chose si nous trouvons un moyen de proposer une ‘approche Nintendo’ dans le métavers que la majorité des gens puissent comprendre, mais nous ne pensons pas que ce soit le cas à l’heure actuelle.”

et encore moins par les NFT, semble-t-il

L’entreprise ne s’est par ailleurs même pas embêtée, si l’on peut dire, à répondre à la question concernant les NFT, laissant donc entendre que cela ne l’intéressait pas du tout. Ceci pourrait être une bonne nouvelle pour les joueurs qui peuvent déjà en avoir marre des développeurs et autres éditeurs qui semblent se presser pour adopter cette technologie et l’intégrer dans leurs jeux. Avec une plus-value souvent douteuse et un intérêt global pour le moins limité.