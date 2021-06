Pour l’Euro 2020, Sorare introduit ses premières cartes des équipes nationales

Sorare vient d'introduire un nouveau genre de cartes, les cartes Équipe Nationale. Pour l'heure, une seule équipe est présente, celle de nos Bleus !

L’Euro 2020 de football a démarré. L’occasion pour de nombreux pays de vibrer aux rythmes des matches de leurs équipes nationales. Et pour des millions de fans aux quatre coins du globe d’encourager leurs équipes préférées, qu’il s’agisse de leur propre patrie ou non. Depuis quelque temps, Sorare offre aux amateurs du ballon rond une nouvelle manière de jouer, avec des cartes de collection et des crypto-monnaies. Et voici qu’arrivent les premières cartes d’équipes nationales.

Sorare introduit ses premières cartes Équipe Nationale

C’est en grande pompe que Sorare annonce l’introduction de ses toutes premières cartes Équipe Nationale sur sa plate-forme. Et qui de mieux pour commencer que les cartes de l’équipe championne du monde en titre ? Personne, évidemment. Voici donc sans plus attendre les cartes de nos Bleus !

Avec nos Bleus pour ouvrir le bal !

Avant que vous ne commenciez à partir à la recherche de ces cartes bleues, blanches et rouge, il vous faut savoir quelques petites choses. Sachez tout d’abord que ces cartes Équipe nationale ont exactement la même utilité que les versions club. Elles font partie du lot actuel de 111 cartes par joueur par saison. Pour l’Équipe Nationale de France, les cartes sont donc celles de la saison 2020. Il y aura au moins cinq cartes Équipe Nationale mise en ventes aux enchères par joueur.

Ces cartes peuvent tout à fait être gagnées. À compter de la Semaine 174, le Top 29 de n’importe quel tournoi Global Nations remportera une carte Équipe Nationale. Cette proportion sera révisée au fil du temps, notamment si une nouvelle Équipe Nationale est introduite. Il est aussi possible de remporter une telle carte en cas de podium dans les divisions Global All Stars.

Ci-dessous, la répartition des cartes selon les classements dans ce Top 29, pour le Global Nations :

Random FFF Super Rare Random FFF Super Rare Random FFF Super Rare Antoine Griezmann Antoine Griezmann Paul Pogba Paul Pogba Hugo Lloris Hugo Lloris N’Golo Kante N’Golo Kante Ousmane Dembele Ousmane Dembele Jules Kounde Jules Kounde Clement Lenglet Clement Lenglet Marcus Thuram Marcus Thuram Lucas Digne Lucas Digne Wissam Ben Yedder Wissam Ben Yedder Olivier Giroud Olivier Giroud Kurt Zouma Kurt Zouma Moussa Sissoko Moussa Sissoko

Voilà qui devrait encore faire de nombreux émules. Nul doute que l’aventure Sorare ne fait que commencer ! Si le jeu vous intéresse, direction le site officiel.