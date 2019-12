Pour les fêtes, Call of Duty : Modern Warfare change vos armes en boules de neige

Nombreux sont aujourd'hui les jeux vidéo à proposer des événements saisonniers. Pour le plus grand bonheur des joueurs, d'ailleurs. Call of Duty : Modern Warfare profite des fêtes de fin d'année pour vous faire jouer avec des boules de neige.

Les équipes de Call of Duty : Modern Warfare ont décidé de répandre les bonnes ondes de ces fêtes de fin d’année dans un événement dédié de très courte durée. Celui-ci vient ajouter un mode bataille de boules de neige. L’occasion de redécouvrir le célèbre jeu de tirs. Et de jouer de manière un peu plus drôle aussi, ce qui est toujours sympathique pour nombre de joueurs.

Call of Duty : Modern Warfare fête Noël avec des boules de neige

La dernière mise à jour en date permet donc à Infinity Ward et Activision d’introduire un nouveau mode de combat, baptisé tout simplement “Bataille de boules de neige”. Celui-ci permet aux joueurs de laisser leurs armes à feu préférées au placard et de s’équiper de boules de neige. Dès à présent, et jusqu’au 31 Décembre à 19h, vous pourrez, avec votre comparse, affronter vos ennemis avec des boules de neige plutôt que des grenades et autres pistolets et fusils. Les boules de neige fonctionnent comme des armes de jet traditionnelles (couteaux et autre). Les joueurs peuvent en ramasser partout sur la nouvelle map Winter Docks.

Les joueurs de Call of Duty : Mobile ont eux aussi droit à un événement saisonnier

Celle-ci est d’ailleurs décorée de moult couronnes, lumières de Noël ainsi que bonshommes de neige pour le moins effrayants. Si d’aventure vous décidiez de détruire ces créations, sachez que vous déclencherez un easter egg assez sympathique. Les joueurs commenceront aussi avec des boules de neige dans le premier round d’un match Gunfight, selon GameRant. Après, ils pourront utiliser les armes traditionnelles du jeu ou continuer avec les boules de neige pour le reste de la partie. Les joueurs de Call of Duty : Mobile pourront aussi profiter d’une mise à jour spéciale fin d’année. Au menu notamment, un nouveau mode Prop Hunt, jusqu’au 31 Décembre lui aussi. Et il sera possible de gagner une nouvelle classe battle royale jusqu’au 29 Décembre.