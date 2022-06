Pour le FBI, la fraude liée aux crypto-monnaies sur LinkedIn est une “menace importante”

Les fraudes à la crypto-monnaie se multiplient sur LinkedIn. La plate-forme rappelle quelques règles générales de sécurité.

Si vous avez l’habitude de parler à des gens que vous ne connaissez pas sur LinkedIn, vous devriez prendre davantage de précaution aujourd’hui. Selon un rapport de CNBC, l’entreprise admet une “récente augmentation de la fraude sur sa plate-forme”, et cette fois, les arnaques sont souvent en lien avec l’investissement dans les crypto-monnaies. Pour l’agent spécial du FBI Sean Ragan, en charge des bureaux de San Francisco et Sacramento, c’est même une “menace importante”.

CNBC explique que les arnaques commencent souvent par quelqu’un qui prétend être un professionnel qui prend contact avec des utilisateurs de LinkedIn. Celui-ci offre alors d’aider ces derniers à gagner de l’argent via des investissements crypto. D’abord, il les oriente vers une plate-forme d’investissement existante, mais “après avoir gagné leur confiance pendant quelques mois, il leur dit de transférer les fonds vers un site contrôlé par l’arnaqueur”. Et là, l’argent “disparaît du compte”.

Selon plusieurs victimes interrogées par CNBC, le fait qu’elles aient eu confiance en la plate-forme LinkedIn a augmenté la crédibilité de ces offres d’investissement. Sean Ragan déclarait que “le FBI a vu une augmentation de ce genre de fraude à l’investissement”, bien différente de “l’arnaque de toujours dans laquelle le criminel prétend avoir un intérêt romantique pour la victime pour la persuader de lui donner de l’argent.”

La plate-forme rappelle quelques règles générales de sécurité

Dans un communiqué, LinkedIn encourage les utilisateurs à signaler les profils suspects. Le responsable de la confiance, de la confidentialité et de l’équité Oscar Rodriguez déclarait que “tenter d’identifier ce qui est faux et ce qui ne l’est pas est incroyablement difficile.” La plate-forme enjoint les utilisateurs à “entrer en contact uniquement avec des personnes que vous connaissez et en qui vous avez confiance” et à “vous inquiéter… des gens qui vous demandent de l’argent et que vous ne connaissez pas en personne.” L’entreprise ajoutait que “cela inclut les gens vous demandant de leur envoyer de l’argent, des crypto-monnaies ou même des cartes-cadeaux pour recevoir un prêt, un prix ou une quelconque récompense.” Le communiqué liste aussi “les offres d’emploi qui semblent trop belles pour être vraies ou qui demandent de payer quelque chose” ainsi que “les messages ou approches romantiques, lesquels ne sont pas appropriés sur notre plate-forme”, comme autant d’indices de fraude potentielle.

LinkedIn ne se repose pas uniquement sur ses utilisateurs et leurs signalements pour se protéger des arnaques sur sa plate-forme. “Bien que nos défenses détectent la grande majorité des activités abusives, nos membres peuvent aussi aider LinkedIn à rester sûr, fiable et professionnel”, écrivait Oscar Rodriguez dans ce communiqué. LinkedIn rapporte aussi que “96 % des faux comptes détectés et 99,1 % des spams et autres scams sont découverts et supprimés par nos défenses automatisées.”