Pour la première fois, une intelligence artificielle a pris les commandes d’un avion militaire américain

L'armée des États-Unis est probablement la plus évoluée qui soit au niveau technologique. Intelligence artificielle, drone, laser, autant de technologies qui commencent à y être exploitées.

Si l’armée américaine utilise effectivement aujourd’hui des drones pour gonfler les rangs de son arsenal aérien, elle utilise aussi des opérateurs humains au sol pour guides ce genre d’appareils, tout du moins jusqu’à aujourd’hui. Le Secrétaire Assistant de l’Air Force, le Dr. Will Roper, a révélé à Popular Mechanics qu’une intelligence artificielle (IA) avait pris le contrôle d’un avion militaire, un avion de surveillance U-2 Dragon Lady en l’occurrence, un système purement militaire donc, pour la toute première fois en tant que co-pilote ce 15 décembre durant un vol en Californie.

Une IA prend le contrôle d’un avion militaire américain

ARTUμ, une variante de l’intelligence artificielle μZero utilisée dans certains jeux comme les échecs, avait le contrôle de l’appareil via le radar durant une simulation de frappe avec missiles sur la base de l’Air Force de Beale. Le système a pu déterminer quand se mettre en mode attaque et quand engager sa défense personnelle. C’est bien cette IA qui était le leader sur cette mission. Bien qu’elle n’était pas en vol, c’est elle qui a déterminé où le pilote humain devait voler. Et il n’y a eu aucune reprise de contrôle manuel non plus.

L’équipe U-2 FedLab a passé un mois à entraîner les algorithmes de μZero pour pouvoir fonctionner avec le radar, apprendre à l’IA à repérer les ennemis et surveiller le moindre danger tout en interagissant avec un pilote. La version améliorée ARTUμ fut cependant déconnectée des autres sous-systèmes pour minimiser les risques induits par ses prises de décisions.

Une réussite très importante pour l’US Air Force

Vous ne verrez cependant pas une IA participer à des combats avant longtemps, même pour de simples tests. Un vol test de drone de combat guidé par une IA n’est pas prévu avant juillet 2021 et il n’est pas difficile d’imaginer que ces systèmes soient trompés par l’ingéniosité de l’homme. Pour l’heure, le Département de la Défense cherche encore à établir des directives éthiques pour l’intelligence artificielle qui visent notamment à interdire aux ordinateurs de lancer des attaques de leur propre initiative.

D’autant qu’il n’y a pas besoin non que l’IA dispose d’un contrôle total sur l’appareil. Le Dr. Will Roper voit davantage l’IA comme une aide aux pilotes, lesquels pourraient se retrouver dépasser dans certaines situations “complexes”. La technologie peut alors aider ou même prendre la main sur certains systèmes. L’armée pourrait alors prendre l’avantage sur son adversaire en permettant à ses pilotes de se concentrer sur les éléments les plus délicats d’une mission.