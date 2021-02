Pour la première fois depuis 2016, Apple a vendu davantage de smartphones que Samsung

Le marché des smartphones est depuis longtemps dominé par Apple et Samsung en termes de ventes. Mais aujourd'hui, la couronne vient de changer de tête.

Quand on pense au marché des smartphones, on pense d’abord et avant tout à Apple et Samsung, les deux géants du secteur qui écoulent le plus d’appareils dans le monde. Pendant de longues années, c’est le géant sud-coréen qui occupait la première place du podium mais la situation vient de changer, la firme de Cupertino reprenant la couronne.

Apple reprend la couronne à Samsung

Pendant de nombreuses années, Samsung a dominé le marché des smartphones en termes de ventes. Étant donné que la marque propose un catalogue très varié, du très haut de gamme à l’entrée de gamme, cela n’a rien de très surprenant. Ceci étant dit, si l’on en croit les derniers rapports d’analyse du marché, il semblerait que, pour la toute première fois depuis 2016, Apple soit parvenu à prendre la première place à Samsung.

en termes de ventes de smartphones

C’est tout du moins ce qu’affirme Gartner. Selon ses données, la croissance d’Apple par rapport à l’année précédente est de 14,9 % tandis que Samsung enregistre une baisse de ses ventes de 11,8 % sur la même période. Si l’on s’intéresse à cette année 2020, Apple a progressé de 3,3 % tandis que Samsung a reculé de 14,6 %, ce qui est plutôt intéressant quand on y pense et quand on sait que la marque à la pomme ne vend que très peu de modèles différents par rapport au géant sud-coréen.

Selon Anshul Gupta, directeur de recherche chez Gartner, il semblerait que la 5G ait grandement aidé à augmenter la demande de smartphones, et ce même durant la crise économique résultant de la pandémie : “Les ventes de davantage de smartphones 5G et d’appareils d’entrée et milieu de gamme ont permis de minimiser le déclin du marché durant le quatrième trimestre 2020. Même alors que les consommateurs faisaient attention à leurs dépenses et reportaient les moins essentielles, les smartphones 5G et les fonctionnalités de caméra toujours plus évoluées ont encouragé certains utilisateurs à acheter de nouveaux smartphones ou à mettre à jour leurs appareils durant ce dernier trimestre.”

L’avenir nous dira si Apple est capable de conserver sa place devant Samsung ou si ce dernier saura rebondir. Dans le même, de précédents rapports laissaient entrevoir que d’autres fabricants de smartphones chinois, comme Xiaomi ou Oppo, pourraient s’inviter à la fête maintenant que Huawei est en très nette perte de vitesse.