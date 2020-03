Pour la Lune et Mars, la NASA fait encore appel aux jeunes talents

On ne présente plus la NASA, l'agence responsable de la majeure partie du programme spatial civil des États-Unis. Forte de milliers de cerveaux et d'un budget colossal, celle-ci fait tout de même parfois appel au grand public pour trouver de nouvelles idées.

La NASA dispose de ressources pratiquement illimitées pour imaginer et mettre au point les technologies aérospatiales qui permettent à l’Homme de progresser toujours davantage dans l’exploration spatiale. Cela étant dit, au fil des années, l’agence a plus d’une fois organisé des concours pour de nouvelles idées. Tout le monde peut participer à ce genre d’événement. C’est le cas aujourd’hui avec le M2M X-Hab, avec comme ligne de mire la Lune et Mars.

La NASA lance le concours M2M X-Hab

L’agence spatiale américaine a besoin de toute l’aide possible pour s’assurer que ses missions habitées vers la Lune et Mars se passent sans le moindre accroc. Et pour ce faire, elle fait actuellement appel aux jeunes cerveaux. La NASA organise le Moon to Mars Exploration Systems and Habitation Academic Innovation Challenge (“M2M X-Hab” dans sa version courte). Celui-ci encourage les étudiants à proposer toute technologie innovante qui pourrait servir ces deux objectifs. Le concours récompensera les meilleurs dossiers dans les domaines de l’habitation, des véhicules, des missions robotisées avancées, des “systèmes fondamentaux” (technologies de missions autonomes ou fabrication à distance) et voyage spatial habité. Le tout centré, évidemment, sur le Lunar Orbital Platform-Gateway, la future station lunaire internationale.

pour récolter les idées des étudiants autour de l’exploration spatiale

Les récompenses sont plutôt modestes, elles s’étalent de 15 000 à 50 000$ mais la NASA précise bien ne pas nécessairement attendre des produits finis. Il peut très bien s’agir de recherches qui viennent combler un vide de connaissance ou réduire les risques, par exemple. Autrement dit, tout est bon à prendre et l’agence américaine ne se ferme aucune porte. Les dossiers sont à déposer avant le 24 Avril prochain. Ce concours ne mènera peut-être pas à de quelconques innovations majeures pour les expéditions de la NASA vers la Lune ou Mars mais ces concours servent à faire avancer l’exploration spatiale dans son ensemble. C’est d’ailleurs grâce à l’un de ces événements que l’on doit les modules de sas gonflables. Les M2M X-Hab pourrait donc être profitable à la NASA, d’une quelconque manière. À suivre !