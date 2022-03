Pour la FCC, Kaspersky Lab est une menace de sécurité nationale pour les États-Unis

La FCC place Kaspersky Lab sur sa liste noire. L'entreprise présenterait un risque "inacceptable" de sécurité nationale pour les États-Unis.

La Commission fédérale des communications (FCC) vient d’ajouter la société russe spécialisée en cybersécurité Kaspersky Lab à sa liste des entreprises présentant un risque “inacceptable” de sécurité nationale pour les États-Unis. C’est la toute première fois que l’agence américaine place ainsi sur liste noire une entreprise russe.

Avec cette décision, les entreprises américaines ne peuvent utiliser les subventions du Fonds de service universel de 8 milliards de dollars de la FCC pour l’aide aux déploiements des télécoms dans les communautés rurales et sous-desservies pour acheter des produits et services à Kaspersky. Les sept autres sociétés présentes actuellement sur la liste proviennent de Chine, les plus connues étant très certainement Huawei et ZTE.

Le commissaire de la FCC Brendan Car déclarait que cette action allait aider les États-Unis à sécuriser son réseau, à l’éloigner des “menaces posées par des entités contrôlées par la Chine et la Russe qui cherchent à espionner ou à cause du tort aux intérêts des États-Unis.” Deux autres entreprises ont été ajoutées en même temps par la FCC à cette liste, il s’agit de China Telecom et China Mobile, qui faisaient toutes deux déjà l’objet d’un certain nombre de restrictions.

“Cette décision n’est basée sur aucune évaluation technique des produits Kaspersky – ce que l’entreprise n’a cessé de recommander – mais plutôt sur des bases purement politiques”, déclarait Kaspersky peu après cette annonce de la FCC. L’entreprise précisait par ailleurs qu’elle était tout à fait prête à travailler avec la FCC et d’autres agences gouvernementales américaines pour gérer le moindre problème réglementaire.

Cette initiative est aussi, en partie, symbolique. Avant l’annonce de ce vendredi, un ordre de 2017 par l’ancien Président Donald Trump avait déjà interdit au gouvernement fédéral d’utiliser le logiciel Kaspersky. La FCC n’a pas cité la récente invasion de l’Ukraine par la Russie pour expliquer sa décision.