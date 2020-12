Pour fêter son 60ème anniversaire, Sega va tester ses fans

Le paysage du jeu vidéo a beaucoup changé avec les décennies. Sega est aujourd'hui un acteur très secondaire mais la marque fêtera bientôt son 60ᵉ anniversaire. Et elle prépare quelque chose de fort sympathique pour les fans !

Sega a prévu de donner une chance à ses fans de prouver à quel point ils connaissent bien la marque. Le développeur de jeux va organiser un grand test l’année prochaine dans le cadre de la célébration de son 60ᵉ anniversaire. Baptisé “Sega Test“, celui-ci comportera pas moins de 60 questions à choix multiple et les participants n’auront que 60 secondes pour répondre à chacune d’entre elles. De l’histoire de certains jeux d’arcade en passant par le hardware, le marketing et même les différentes opérations de l’entreprise, tout sera abordé. Un vrai test pour les “vrais fans de Sega”.

Sega va organiser un grand test pour ses fans

Sega organisera plus précisément trois sessions du même test sur une période de quelques jours seulement. La première se tiendra le 23 janvier 2021 à 12 h (heure française), la deuxième le 24 janvier 2021 à 16 h (heure française) et la dernière le 24 janvier 2021 à 9 h (heure française). Il est possible de choisir quel créneau vous conviendrait le mieux mais aussi de passer le test trois fois. Et seul votre meilleur score sera enregistré. Attention, pour participer il vous faudra vous enregistrer à l’avance. Les inscriptions seront d’ailleurs normalement ouvertes à compter du 12 janvier prochain.

pour fêter son soixantième anniversaire

Et que pouvez-vous donc bien espérer gagner si vous faites un joli score à ce grand test Sega ? Eh bien, sachez que vous aurez simplement droit à un titre honorifique. Vous serez intronisé “Sega 60ᵉ Master”. Et vous aurez une icône avec ce titre prestigieux que vous pourrez afficher à la vue de tout le monde sur le web. Sega offrira aussi des cartes pour son service d’arcade Aime ainsi que des photos dédicacées de Shirou – le personnage fictif créé pour promouvoir la marque – mais ces récompenses seront réservées aux seuls résidents japonais. Dommage. Voilà en tous les cas une jolie manière de fêter un anniversaire.