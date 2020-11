Pour faire campagne, Joe Biden a sa propre île sur Fortnite

La campagne électorale pour la présidences des États-Unis s'achèvera bientôt. Donald Trump et Joe Biden ont quelques heures encore pour convaincre. Et tous les moyens sont bons !

Si vous faisiez partie de l’équipe en charge de la campagne présidentielle de Joe Biden et que vous cherchiez de nouvelles idées de dernière minute pour obtenir le vote des jeunes, que feriez-vous ? Vous mettriez sur pied une île dans Fortnite, apparemment. Mashable rapporte que la campagne Biden-Harris vient de lancer une île “Build Back Better with Biden” visant à informer et motiver les jeunes via des mini-jeux. Vous pouvez ajouter des panneaux solaires et l’air conditionné à une usine de véhicules électriques, installer des antennes 5G pour améliorer la bande-passante et même construire un centre de recherche.

Joe Biden s’offre une île sur Fortnite

Sans surprise aucune, il y a aussi de nombreuses incitations au vote. On citera notamment un bureau de vote virtuel et des panneaux vous demandant vos intentions de vote. Vous trouverez aussi des références aux images publiques de Biden et Harris, comme une “No Malarkey Station” ou une quête pour collecter des sneakers Harris. La map en question peut être retrouvée avec le code 0215-4511-1823.

Ce n’est pas la première tentative de campagne basée sur un jeu vidéo de la part de Biden et Harris. Les deux avaient déjà leurs propres items dans Animal Crossing. D’autres démocrates utilisent aussi le jeu vidéo pour inciter au vote. Alexandria Ocasio-Cortez avait récemment utilisé un stream sur Among Us pour inspirant les électeurs.

pour inciter les plus jeunes à voter pour lui

Cette initiative portera-t-elle ses fruits ? Difficile à dire. Cette île arrive très tard dans le processus. De nombreux électeurs sont déjà passés aux urnes. Et soyons honnête, la tentative perd très clairement de son intérêt quand on sait que les candidats n’ont très certainement jamais touché à Fortnite. Cela étant dit, cela montre à quel point l’équipe de Biden est dévouée à la tâche, tous les moyens sont bons pour courtiser les électeurs, a fortiori en période de pandémie lorsque les rassemblements politiques sont difficiles, voire impossibles. Ne soyez pas surpris si, à l’avenir, des candidats utilisent les plates-formes de jeux vidéo, quelles qu’elles soient, pour convaincre les électeurs, tout du moins lorsqu’ils pensent que les plus jeunes pourraient y être réceptifs.