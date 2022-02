Pour faire arrêter de parler Google Assistant, vous pouvez désormais simplement lui dire “Stop”

Google simplifie la commande pour rendre muet son Assistant. S'il parle trop, il suffit désormais de dire "Stop".

Les assistants numériques vocaux peuvent être très utiles au quotidien. Cela étant dit, quand on les utilise assez régulièrement, certains peuvent les trouver rapidement trop verbeux. Fort heureusement, il est possible, via les réglages et autres paramètres, de réduire le volume de leurs interventions. Mais parfois, cela ne suffit pas. Aujourd’hui, Google Assistant simplifie l’interruption de ses déclarations.

Google Assistant est parfait si vous voulez obtenir des informations comme les prévisions météo pour la journée ou celle de demain, le trafic routier, l’actualité, etc. Cela étant dit, parfois, l’assistant va parler bien plus que nécessaire, vous en dire plus que ce que vous souhaitez et jusqu’à présent, si vous souhaitiez le faire cesser de parler, vous deviez lui donner une nouvelle commande.

Ce qui pouvait être assez fastidieux et pas franchement naturel dans la mesure où il fallait dire “OK Google, stop”. Pour le moins étrange, effectivement. Après tout, ce n’est pas le genre de chose que l’on dirait à quelqu’un naturellement pour le faire cesser de parler. Google est conscient de la situation et a publié tout récemment une mise à jour permettant aux utilisateurs de dire simplement “Stop”.

Cela signifie que si Google Assistant est parti à déblatérer encore et encore et que vous avez l’information dont avez besoin, plutôt que de le laisser finir ou de lui demander autre chose, vous pouvez simplement dire “Stop” et l’assistant arrêtera de parler immédiatement. Ce qui est étrange, c’est que Google a déjà introduit cette fonctionnalité pour les timers et autres alarmes. Difficile de comprendre pourquoi celle-ci n’arrive que maintenant sur toutes les autres fonctions de Google Assistant.

Quoi qu’il en soit, mieux vaut tard que jamais. Dans tous les cas, la prochaine fois que l’assistant de la firme de Mountain View parle trop, vous saurez quoi faire. Un simple “Stop” et il sera muet !