Pour Bioware, le redesign d’Anthem va prendre très longtemps

Les jeux vidéo AAA sont attendus avec impatience par les fans. Le plus souvent, les lancements se passent bien, les jeux sont plutôt bien accueillis et corrigent assez vite leurs défauts. Parfois malheureusement, rien ne va. Ce fut le cas avec Anthem de EA et Bioware.

Si la grande majorité des jeux en tant que service se portent bien, le lancement de Anthem de EA fut l’un des plus gros ratés de ces dernières années. À tel point que les studios annonçaient il y quelques mois avoir décidé de procéder à un énorme chantier de refonte sur tout le jeu. Une opération qui va prendre du temps, beaucoup de temps.

Bioware donne des nouvelles de la refonte totale de Anthem

En Février dernier, le PDG de Bioware Casey Hudson annonçait officiellement son intention de “réinventer” l’expérience proposé par Anthem. Aujourd’hui, un post publié sur le blog vient donner quelques détails quant à l’avancement du projet, à l’équipe en charge et au planning des opérations. Sur ce dernier point, les fans du jeu seront certainement déçus mais une chose est sûre, cette refonte est sur de bons rails. Ça avance et le studio a bien l’intention de faire les choses correctement. Ce qui est une bonne chose, assurément.

30 personnes à pied d’œuvre sur un projet très long

Le directeur du studio Bioware Austin, Christian Daley, avait dirigé le développement de plusieurs mises à jour post-lancement sur Anthem. Aujourd’hui, il déclare avoir “espionné” les retours des joueurs en ligne pour noter un maximum de points permettant d’améliorer les choses. La bonne nouvelle, c’est qu’une équipe de 30 personnes, environ, travaille sur le projet. Plusieurs prototypes fonctionnels ont d’ailleurs déjà été proposés. L’homme a bon espoir de pouvoir partager un certain nombre d’éléments avec les fans durant cette période de développement, et ce même si certains de ces éléments ne verront jamais le jour. Cela étant dit, si vous espériez pouvoir découvrir ce nouvel Anthem, sachez que “ce sera un très long processus”. Mais quand on repense à la presse très négative au lancement du jeu et aux critiques acerbes, c’est probablement une très bonne chose de tout reprendre.