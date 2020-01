Pour Apple, abandonner le port Lightning entrainera beaucoup de gaspillage

Si l'Union Européenne pousse pour que Apple abandonne son port Lightning au profit de l'USB-C dans ses appareils, la firme de Cupertino estime que les raisons invoquées sont plus que bancales. Abandonner cette connectique engendrera du gaspillage...

Cela fait quelque temps maintenant que l’Union Européenne voudrait que Apple abandonne son port Lightning pour le remplacer par une connectique plus standard, comme l’USB Type C. Une volonté motivée par plusieurs raisons, notamment que cela permettrait de réduire le gaspillage résultat de la production de tous ces différents câbles. Tout en simplifiant la vie des clients. Mais la marque à la pomme ne voit pas les choses de la même manière.

Apple répond à la suggestion de l’UE d’abandonner son port Lightning

Peu importe ce que l’on peut, finalement, penser, de cette suggestion de l’Union Européenne, la firme de Cupertino est quant à elle convaincue que l’abandon éventuel de ce port Lightning entraînerait davantage de gaspillage. Si l’on suit la réflexion du géant américain, depuis l’apparition du port Lightning en 2012, très nombreux sont les accessoires et appareils qui l’utilisent à avoir vu le jour. À l’heure actuelle, il y a encore des millions d’appareils actifs qui ont besoin du port Lightning.

et estime que cela entraînerait un plus grand gaspillage encore

Si Apple devait effectivement suivre la suggestion de l’Union Européenne et se débarrasser de ce port, des millions d’appareils pourraient être impactés. Les clients ne pourraient alors plus acheter un nouveau câble Lightning en cas de besoin. D’où un gaspillage accru. Tout le contraire de l’effet souhaité donc. Difficile de savoir qui a raison en terme de chiffre mais il semblerait que la firme de Cupertino soit bien décidée à poursuivre l’utilisation de son port Lightning. Le parlement européen, lui, n’a pas encore répondu à ce commentaire. Simple excuse ou véritable réalité du marché, difficile de juger, ce n’est d’ailleurs pas non plus à nous de le faire. Une chose est sûre, si cette connectique venait effectivement à disparaître, ce serait une grande page tournée.