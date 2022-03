Postal 4 : No Regerts termine son accès anticipé et prépare sa sortie officielle

Le studio Running With Scissors annonce la fin de l'accès anticipé de Postal 4 : No Regerts.

Le célèbre Postal Dude, incarné par Jon St. John (Duke Nukem), Rick Hunter (Postal, Postal 2) ou Corey Cruise (Postal 3), va faire des ravages dans la ville d’Edensin, où chaque jour du calendrier, du lundi au vendredi, s’ajoute au précédent avec de nouvelles missions, de nouveaux lieux, de nouvelles mécaniques ou encore de nouvelles options de confort : “Lancez des humains fuyant l’Amérique par-dessus la frontière mexicaine avec une fronde à taille humaine. Répandez la parole sacrée du bidet à une population impure. Visitez Kunny Island, où Carter Cruise, ancienne star du porno devenue DJ, se produit. Entrez dans un monde virtuel pour mener à bien le jeu d’un développeur de niveau D. Repoussez les péquenauds mangeurs de chair, les adeptes du papier hygiénique, les chercheurs d’or avides et la police. Une nouvelle odyssée à travers une ville fictive de l’Arizona qui est un conte intemporel permettant aux joueurs de s’occuper de leurs affaires de la manière qui leur convient le mieux. Le pacifisme ? Le chaos violent ? Des pitreries hallucinatoires induites par la drogue ? A vous de choisir !”

Un trailer pour Postal 4 : No Regerts

Postal 4 : No Regerts sortira le 20 avril prochain sur PC (Steam, GOG et Greenman Gaming). Le FPS en monde ouvert mêlant vulgarité et violence burlesque sera localisé en français, allemand, espagnol, italien, polonais, russe et chinois traditionnel.

“Postal 4 est une expérience unique en son genre que l’on ne voit nulle part ailleurs dans l’industrie vidéoludique“, a déclaré Vince Desi, fondateur de Running With Scissors. “Où d’autre pouvez-vous vous défouler sur un ennemi avant de vous défouler sur lui ? Bienvenue à Edensin. Profitez des curiosités et des odeurs de Postal 4.“