Portal : l’appareil d’appel vidéo est en rupture de stock aux États-Unis

Descendu par la presse spécialisée, Portal by Facebook a pourtant trouvé le chemin de nombreux foyers outre-Atlantique afin de communiquer par vidéo avec ses proches lors de la période d'isolement du coronavirus.

Avoir une caméra et un micro de Facebook au sein de son foyer ne semble pas la meilleure des idées, l’entreprise se reposant sur la collecte des informations, leur monétisation et les contenus publicitaires pour dégager ses bénéfices. Aux États-Unis, c’est encore plus vrai depuis les révélations d’Edward Snowden, qui ont montré la capacité de la NSA à mener une surveillance totale sur l’ensemble des américains (et au-delà) grâce aux systèmes informatiques ; de même, le scandale Cambridge Analytica a refroidit les utilisateurs et permis à de nombreuses associations de défenses de la vie privée de mener des campagnes contre le réseau social et son monopole. En conséquence, lorsque Facebook a présenté Portal, une solution d’appels vidéo, la presse spécialisée a déconseillé de se jeter sur l’objet, inquiète du manque de sérieux de l’entreprise avec le respect de la vie privée.

Regain d’intérêt pendant le confinement

Cela n’a cependant pas du excessivement refroidir les consommateurs puisque CNBC révèle que les Portal sont désormais en rupture de stock outre-Atlantique. Le contexte est particulier : avec la pandémie de coronavirus et les confinements ou shelter in place mis en place aux États-Unis, il devient plus courant de passer des appels vidéo pour prendre des nouvelles de sa famille et de ses amis. Il existe quatre modèles différents de Portal, dont le Portal TV qui permet d’utiliser son téléviseur pour discuter et capture une image grand-angle de la pièce pour inclure le plus de monde possible.

Un appareil ludique et intuitif

Cette expérience immersive est rendue plus ludique par la possibilité de porter des masques 3D. Alors que l’application Zoom voit aussi son audience décoller, elle reste réservée à un usage professionnel, tandis que FaceTime d’Apple n’est disponible que sur les appareils de la marque. Portal by Facebook est au contraire destiné au grand public. “Alors que les gens prennent des mesures pour se distancer socialement et aller travailler de chez eux, nous constatons un intérêt accru pour Portal, tant dans les ventes que dans l’utilisation“, a déclaré un porte-parole de Facebook à CNBC.