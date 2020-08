Porsche reporte le lancement de sa deuxième voiture électrique à 2021

La plupart des grands constructeurs automobiles se sont mis à l'électrique. Avec plus ou moins de moyens et d'entrain, évidemment. Et il faut aussi tenir compte de nombreux facteurs extérieurs. Le prochain modèle Porsche, par exemple, se fera attendre plus que prévu.

Il va falloir patienter plus longtemps que prévu si vous aviez prévu de vous offrir la deuxième voiture électrique Porsche après la Taycan. En effet, le PDG de la marque Oliver Blume a déclaré à Bloomberg que le lancement de la Taycan Cross Turismo avait été décalé. De fin 2020, il passe à début 2021, sans davantage de précision. Ce report n’a cependant rien à voir avec la pandémie de Covid-19.

Porsche repousse le lancement de sa Taycan Cross Turismo

Selon les dires de Oliver Blume, le choix de retarder le lancement de cette voiture électrique a été pris dans un souci d'”optimisation” du calendrier. La Taycan classique se vend encore très bien, il n’y a donc aucune urgence à commercialiser cette nouvelle déclinaison plus spacieuse.

Si la Cross Turismo partage le même nom que la Taycan, elle est davantage en concurrence avec les crossovers comme le Tesla Model X. Son design offre bien plus d’espace à l’arrière sans sacrifier beaucoup en termes de performances. Lorsque Porsche avait dévoilé son concept de Mission E Cross Turismo, la marque avait alors annoncé un 0 à 100 km/h sous les 3,5 secondes.

Il faudra patienter jusqu’au début de l’année 2021

D’une certaine manière, Porsche entend bien profiter de conditions très favorables. La marque devrait réaliser des profits sur cette année 2020, malgré le Covid-19. Une jolie prouesse due à la Taycan, d’une part, et au redémarrage du marché chinois d’autre part. L’entreprise a du réduire drastiquement ses coûts mais elle a toujours refusé d’annuler ses nouveaux modèles.

Et à l’heure actuelle, cette Cross Turismo devrait jouer un rôle crucial dans la transformation de Porsche. Elle rejoindra la future Macan électrique pour permettre de toucher une cible plus grand public. Porsche prévoit que 40% de ses véhicules seront totalement électrique d’ici 2025 et cela ne pourra se faire sans élargir la clientèle. Une sortie plus tardive de la Cross Turismo suggère aussi que Porsche est confiant de le fait d’atteindre cet objectif sans avoir à se précipiter sur le marché.